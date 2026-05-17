В Киеве до 20 июня ограничат движение на Столичном шоссе

В Киеве с 18 мая по 20 июня будет частично ограничено движение транспорта по Столичному шоссе в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Где именно ограничат движение и что будут ремонтировать

По данным КК "Киевавтодор", дорожники будут обновлять асфальтобетонное покрытие на участке от остановки "Автомобильный центр" до улицы Островной.

На период выполнения работ движение транспорта будет ограничено двумя крайними полосами в направлении города. В городской администрации также отмечают, что сроки ремонта могут измениться в случае ухудшения погодных условий.