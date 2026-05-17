У Києві до 20 червня обмежать рух на Столичному шосе

У Києві з 18 травня до 20 червня частково обмежать рух транспорту Столичним шосе через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Де саме обмежать рух і що ремонтуватимуть

За даними КК Київавтодор, дорожники оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на відрізку від зупинки Автомобільний центр до вулиці Острівної.

На період виконання робіт рух транспорту обмежуватимуть двома крайніми смугами у напрямку міста. У міській адміністрації також зазначають, що строки ремонту можуть змінитися у разі погіршення погодних умов.