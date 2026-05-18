Массированный обстрел Днепропетровской области: "Укрзализныця" изменила движение ряда поездов

После массированной атаки РФ на Днепропетровскую область "Укрзализныця" изменяет расписание движения ряда поездов, организует пересадки и временные маршруты между городами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Укрзализныця".

Отмечается, что из-за непосредственной угрозы вражеских беспилотников - прежде всего в Днепропетровской области - была задержана отправка ряда поездов.

"Стоит отметить, что, несмотря на тяжелую ночь, пассажиров и подвижной состав УЗ удалось уберечь от каких-либо повреждений. Тем не менее, мы меняем некоторые маршруты и сделаем пересадки, чтобы вагоны смогли вовремя вернуться на свои обратные рейсы, а задержки для пассажиров - несколько сократились", - отметили в компании.

При этом подчеркнули, что все задержки доступны для отслеживания онлайн на портале uz-vezemo.

Изменения в движении поездов

Поезд №79/80 Днепр - Львов, отправляющийся из Днепра 17 мая, проследует до Киева.

Пассажиров, следующих во Львов, в Киеве пересадят на дополнительный поезд №291 Киев-Львов. Ориентировочное отправление дополнительного поезда из Киева - после прибытия поезда №79, около 13:30.

Обратный рейс №80 Львов-Днепр с отправлением 18 мая стартует из Киева. Для пассажиров из Львова в Киев будет назначен подменный поезд №292 Львов-Киев. Посадка во Львове по расписанию поезда №80, ориентировочно в 15:10. После прибытия в Киев пассажиры осуществят пересадку в основной состав поезда.

Поезд №86/85 Запорожье-Львов ожидается во Львове около 21:00, в результате чего поезд №103/104 Львов-Лозовая отправится позже графика, около 23:00.

Поезд №285/286 Днепр-Львов ожидается во Львове около 18:00, соответственно обратный рейс №286/285 Львов-Днепр отправляется с опозданием около 3 часов.

Поезд №83/84 Днепр-Ужгород, отправляющийся из Днепра 17 мая, проследует до Львова.

Пассажиры, следующие в Ужгород, во Львове будут пересажены на отдельный состав поезда. Ориентировочное отправление из Львова в Ужгород - около 18:00.

Для пассажиров из Ужгорода в обратном направлении будет организован отправление отдельным составом во Львов по расписанию поезда №83/84, ориентировочно в 16:45. Во Львове пассажиров будет ждать основной состав поезда.

"Для пассажиров поездов с наибольшими задержками наши друзья из World Central Kitchen уже готовят перекусы в дорогу", - рассказали в "Укрзализныце".

Что предшествовало?

В ночь на 18 мая российские захватчики нанесли массированный удар по Днепропетровской области. Ракеты и дроны обрушились на областной центр и 6 районов области.