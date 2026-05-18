Масований обстріл Дніпропетровщини: "Укрзалізниця" змінила рух низки потягів
Після масованої атаки РФ по Дніпропетровщині "Укрзалізниця" змінює графік руху низки поїздів, організовує пересадки та тимчасові маршрути між містами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
Зазначається, що через безпосередню загрозу ворожих безпілотників - насамперед на Дніпропетровщині було затримано відправку низки поїздів.
"Варто зазначити, що попри важку ніч, пасажирів та рухомий склад УЗ вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень. Менш із тим, ми змінюємо деякі маршрути та зробимо пересадки, щоб вагони змогли вчасно обернутися на свої зворотні рейси, а затримки для пасажирів - дещо скоротилися", - зазначили у компанії.
Та наголосили, що всі затримки доступні для відслідковування онлайн на порталі uz-vezemo.
Зміни у русі поїздів
Поїзд №79/80 Дніпро - Львів відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Києва.
- Пасажирів, які прямують до Львова, у Києві буде пересаджено на додатковий поїзд №291 Київ-Львів. Орієнтовне відправлення додаткового поїзда з Києва - після прибуття поїзда №79, близько 13:30.
- Зворотний рейс №80 Львів-Дніпро відправленням 18 травня стартуватиме з Києва. Для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 Львів-Київ. Посадка у Львові за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда.
Поїзд №86/85 Запоріжжя-Львів очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів-Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00.
Поїзд №285/286 Дніпро-Львів очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 Львів-Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.
Поїзд №83/84 Дніпро-Ужгород відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Львова.
- Пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда. Орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода - близько 18:00.
- Для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку буде організовано відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45. У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.
"Для пасажирів поїздів із найбільшими затримками наші друзі з World Central Kitchen вже готують перекуси в дорозі", - розповіли в "Укрзалізниці".
Що передувало?
У ніч проти 18 травня російські загарбники завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Ракетами та дронами били по обласному центру й 6 районах області.
