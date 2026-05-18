РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Восстановление энергосистемы
157 6

В Украину с начала года поступило более 3200 единиц энергооборудования, - Минэнерго

Минэнерго сообщило о поступлении более 3200 единиц энергооборудования в 2026 году

С начала 2026 года Украина получила 3209 единиц энергетического оборудования от международных партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что получила Украина

В Украину поступили генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы и другое оборудование.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время ожидается еще более 2 тысяч единиц оборудования, в частности:

  •  1465 генераторов;
  •  419 трансформаторов;
  •  153 единицы другого оборудования.

Читайте: Поддержка энергетики: В Киеве построили распределенную когенерацию на 40 МВт. Объекты уже оснащены защитой

Кто оказывает помощь

Помощь Украине оказывали партнеры из ЕС и более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Франция, Канада, Япония, Польша, Швеция, Турция и другие.

Также к поддержке присоединились международные организации и компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка энергосистемы: Украина получила мощный трансформатор за $4,3 миллиона от ЕБРР. ВИДЕО

Что известно о поставках

По данным Минэнерго, с начала года в регионы уже направили 360 грузов гуманитарной помощи.

Среди переданного оборудования – 2357 генераторов, 55 трансформаторов и 160 единиц котельных, когенерационных установок и котлов.

В министерстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения энергетическую гуманитарную помощь Украине оказали 38 стран.

Читайте также: Украина с начала года получила более 2600 единиц энергооборудования. Кто крупнейшие доноры? ИНФОГРАФИКА

Автор: 

энергетика (3460) помощь и поддержка (911) оборудование (96)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це прекрасно

а потреби кооператива Династії та маєтки інших Zельоних Гнид врахували ?
показать весь комментарий
18.05.2026 17:06 Ответить
..а після літа..осінь... А після осені ...зима!!! То коли почнеться скуління влади....про неможливість забезпечити і організувати...???
показать весь комментарий
18.05.2026 17:14 Ответить
скиглити будуть раби
показать весь комментарий
18.05.2026 17:17 Ответить
..а може є якайсь різниця... між скулінням і скигленням ))))
показать весь комментарий
18.05.2026 17:33 Ответить
Різниця полягає в емоційному забарвленні та ступені інтенсивності звуку. Скуління - це фізіологічний, уривчастий звук, тоді як скиглення частіше вказує на тривале, нав'язливе скарження або жалібне випрошування чогось. [https://goroh.pp.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 1, https://www.reddit.com/r/AskUK/comments/vm5czy/what_is_the_difference_between_whining_and/?tl=uk 2, https://lfriend.com.ua/chomu-vije-sobaka-i-jak-zrozumiti-prichinu/?srsltid=AfmBOop-3ZWi5z9MoUwJtXb1JyBsG6197oakZ41xl0cO-PpU0oso1eZW 3, https://www.instagram.com/p/DXq3ZkWDcrC/ 4, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8 5, https://blog.zootovary.ua/uk/sobaka-skiglit-chomu-scho-robiti-a-1249.html 6]
Детальніше про відмінності:
СкулінняЗвук: Уривчастий, іноді різкий чи високий.Причина: Найчастіше це реакція на фізичний біль, переляк або шок.Хто видає: Переважно тварини (собаки, цуценята), коли їм погано. Рідше вживається до людей, що означає різко скрикнути або заплакати від болю.Словник: Ознайомитися з походженням слова можна у https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8 Словнику української мови (Етимологія).СкигленняЗвук: Протяжне, тихе, монотонне жаління або випрошування чогось.Причина: Психологічний дискомфорт, нудьга, стрес, втома або маніпуляція (наприклад, коли собака "просить" смаколик у господаря).Хто видає: Можуть використовувати як тварини, так і люди (у переносному значенні, як синонім до "нити" або "жалітися").
показать весь комментарий
18.05.2026 18:39 Ответить
 
 