В Украину с начала года поступило более 3200 единиц энергооборудования, - Минэнерго

С начала 2026 года Украина получила 3209 единиц энергетического оборудования от международных партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Что получила Украина

В Украину поступили генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы и другое оборудование.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время ожидается еще более 2 тысяч единиц оборудования, в частности:

1465 генераторов;

419 трансформаторов;

153 единицы другого оборудования.

Кто оказывает помощь

Помощь Украине оказывали партнеры из ЕС и более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Франция, Канада, Япония, Польша, Швеция, Турция и другие.

Также к поддержке присоединились международные организации и компании.

Что известно о поставках

По данным Минэнерго, с начала года в регионы уже направили 360 грузов гуманитарной помощи.

Среди переданного оборудования – 2357 генераторов, 55 трансформаторов и 160 единиц котельных, когенерационных установок и котлов.

В министерстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения энергетическую гуманитарную помощь Украине оказали 38 стран.

