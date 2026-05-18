В Украину с начала года поступило более 3200 единиц энергооборудования, - Минэнерго
С начала 2026 года Украина получила 3209 единиц энергетического оборудования от международных партнеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Что получила Украина
В Украину поступили генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы и другое оборудование.
В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время ожидается еще более 2 тысяч единиц оборудования, в частности:
- 1465 генераторов;
- 419 трансформаторов;
- 153 единицы другого оборудования.
Кто оказывает помощь
Помощь Украине оказывали партнеры из ЕС и более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Франция, Канада, Япония, Польша, Швеция, Турция и другие.
Также к поддержке присоединились международные организации и компании.
Что известно о поставках
По данным Минэнерго, с начала года в регионы уже направили 360 грузов гуманитарной помощи.
Среди переданного оборудования – 2357 генераторов, 55 трансформаторов и 160 единиц котельных, когенерационных установок и котлов.
В министерстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения энергетическую гуманитарную помощь Украине оказали 38 стран.
а потреби кооператива Династії та маєтки інших Zельоних Гнид врахували ?
