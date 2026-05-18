В Україну з початку року надійшло понад 3200 одиниць енергообладнання, - Міненерго

З початку 2026 року Україна отримала 3209 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство енергетики України.

Що отримала Україна

До України надійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше обладнання.

У Міненерго повідомили, що найближчим часом очікується ще понад 2 тисячі одиниць обладнання, зокрема:

  •  1465 генераторів;
  •  419 трансформаторів;
  •  153 одиниці іншого обладнання.

Хто надає допомогу

Допомогу Україні надавали партнери з ЄС та понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Польща, Швеція, Туреччина та інші.

Також до підтримки долучилися міжнародні організації та компанії.

Що відомо про поставки

За даними Міненерго, від початку року в регіони вже направили 360 вантажів гуманітарної допомоги.

Серед переданого обладнання – 2357 генераторів, 55 трансформаторів та 160 одиниць котелень, когенераційних установок і котлів.

У міністерстві зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надали 38 країн.

це прекрасно

а потреби кооператива Династії та маєтки інших Zельоних Гнид врахували ?
18.05.2026 17:06 Відповісти
..а після літа..осінь... А після осені ...зима!!! То коли почнеться скуління влади....про неможливість забезпечити і організувати...???
18.05.2026 17:14 Відповісти
скиглити будуть раби
18.05.2026 17:17 Відповісти
..а може є якайсь різниця... між скулінням і скигленням ))))
18.05.2026 17:33 Відповісти
Різниця полягає в емоційному забарвленні та ступені інтенсивності звуку. Скуління - це фізіологічний, уривчастий звук, тоді як скиглення частіше вказує на тривале, нав'язливе скарження або жалібне випрошування чогось. [https://goroh.pp.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 1, https://www.reddit.com/r/AskUK/comments/vm5czy/what_is_the_difference_between_whining_and/?tl=uk 2, https://lfriend.com.ua/chomu-vije-sobaka-i-jak-zrozumiti-prichinu/?srsltid=AfmBOop-3ZWi5z9MoUwJtXb1JyBsG6197oakZ41xl0cO-PpU0oso1eZW 3, https://www.instagram.com/p/DXq3ZkWDcrC/ 4, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8 5, https://blog.zootovary.ua/uk/sobaka-skiglit-chomu-scho-robiti-a-1249.html 6]
Детальніше про відмінності:
СкулінняЗвук: Уривчастий, іноді різкий чи високий.Причина: Найчастіше це реакція на фізичний біль, переляк або шок.Хто видає: Переважно тварини (собаки, цуценята), коли їм погано. Рідше вживається до людей, що означає різко скрикнути або заплакати від болю.Словник: Ознайомитися з походженням слова можна у https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8 Словнику української мови (Етимологія).СкигленняЗвук: Протяжне, тихе, монотонне жаління або випрошування чогось.Причина: Психологічний дискомфорт, нудьга, стрес, втома або маніпуляція (наприклад, коли собака "просить" смаколик у господаря).Хто видає: Можуть використовувати як тварини, так і люди (у переносному значенні, як синонім до "нити" або "жалітися").
18.05.2026 18:39 Відповісти
.. о ... то я сам... не очікуючі такого співпадіння правильно розставив наголос!!! Влада скулить... Мудрий Нарід скиглить... )) Дякую за роз*яснення...)))
18.05.2026 19:03 Відповісти
То 3200 чи 3209 одиниць ?
18.05.2026 19:38 Відповісти
ждём скидки в зелёных фирмах-подкладках
18.05.2026 19:43 Відповісти
 
 