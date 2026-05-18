В Україну з початку року надійшло понад 3200 одиниць енергообладнання, - Міненерго
З початку 2026 року Україна отримала 3209 одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство енергетики України.
Що отримала Україна
До України надійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше обладнання.
У Міненерго повідомили, що найближчим часом очікується ще понад 2 тисячі одиниць обладнання, зокрема:
- 1465 генераторів;
- 419 трансформаторів;
- 153 одиниці іншого обладнання.
Хто надає допомогу
Допомогу Україні надавали партнери з ЄС та понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Польща, Швеція, Туреччина та інші.
Також до підтримки долучилися міжнародні організації та компанії.
Що відомо про поставки
За даними Міненерго, від початку року в регіони вже направили 360 вантажів гуманітарної допомоги.
Серед переданого обладнання – 2357 генераторів, 55 трансформаторів та 160 одиниць котелень, когенераційних установок і котлів.
У міністерстві зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надали 38 країн.
