Новости Выезд мужчин за границу
2 710 15

ГПСУ ввела "Особистий кабінет": украинцы смогут узнавать, есть ли у них ограничения на выезд за границу

Запрет на выезд за границу

ГПСУ запускает сервис "Особистий кабінет". Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, имеются ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Детали

Как отмечается, новый сервис "Особистий кабінет" касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

"Ограничения в связи с военным положением (для мужчин 18–60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1995 № 57), проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются", - рассказали пограничники.

Как зарегистрироваться?

  • Регистрация - через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП.
  • Авторизация - вход в личный кабинет на портале ГПСУ.
  • Проверка в реальном времени - система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ.
  • Результат - мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".
  • Сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера.

Госпогранслужба (7120) граница (5376)
+11
Треба ще навпроти кожного прізвища невиїзного писати ціну вирішення питання
19.05.2026 13:03 Ответить
+6
ДПСУ збирає список тих когго треба перевірити ))

Сумніваєшся чи маєш право через аліменти, штрафи, інші борги )).. - пиши нам , ми тебе обов'язково перевіримо і якщо проблем не мав - БУДУТЬ !! ) (заходьте ще! Ваше ДПСУ) ))
19.05.2026 13:09 Ответить
+5
а що конституція каже, обмеження права людей лише на підставах закону, обмеження на підставах розпорядження кабінету міністрів незаконні
19.05.2026 14:03 Ответить
це буде платна послуга підписка на смс ))

сума позитивного вирішення питання безкоштовна ..вартість смс від10к+ (скажімо) )))
19.05.2026 13:05 Ответить
Та ще й порахують поголів"я
19.05.2026 13:37 Ответить
То окрема «схема зеленого коридору», від зеленського-єрмака-СБУ - ДПСУ - УДО- контрабандистів… Міндіч з шиферами та шурмою і сотнями з друзів зеленського, це підтверджують на фактах !
19.05.2026 14:08 Ответить
"Хуже не буде"
19.05.2026 13:06 Ответить
А тебе друже бачу заклинило в 19му🤣🤣🤣🤣🤣
19.05.2026 13:08 Ответить
А для зебіла все потужніше і потужніше
19.05.2026 13:32 Ответить
Та ти такий
19.05.2026 13:34 Ответить
Дуже корисне нововведення. І головне - зручно.
19.05.2026 13:11 Ответить
Чергова замануха для надання державі твоїх контактів, бо минуле "треба оновити дані" не проканало.
19.05.2026 13:12 Ответить
Моніторить хто інтЬЄрісуЄЦЦА?
19.05.2026 13:13 Ответить
Здаєте всі особисті дані. Пригодяться для виборів Зеленского на черговий термін. І тільки потім взнаєте.
19.05.2026 13:55 Ответить
Який закордон?! Он з магазину йдуть хапають в бус і поминай як звали 🤦
19.05.2026 14:55 Ответить
 
 