ГПСУ ввела "Особистий кабінет": украинцы смогут узнавать, есть ли у них ограничения на выезд за границу
ГПСУ запускает сервис "Особистий кабінет". Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, имеются ли у них временные ограничения на выезд за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Детали
Как отмечается, новый сервис "Особистий кабінет" касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).
"Ограничения в связи с военным положением (для мужчин 18–60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1995 № 57), проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются", - рассказали пограничники.
Как зарегистрироваться?
- Регистрация - через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП.
- Авторизация - вход в личный кабинет на портале ГПСУ.
- Проверка в реальном времени - система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ.
- Результат - мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".
- Сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сума позитивного вирішення питання безкоштовна ..вартість смс від10к+ (скажімо) )))
Сумніваєшся чи маєш право через аліменти, штрафи, інші борги )).. - пиши нам , ми тебе обов'язково перевіримо і якщо проблем не мав - БУДУТЬ !! ) (заходьте ще! Ваше ДПСУ) ))