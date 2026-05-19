ДПСУ запровадила "Особистий кабінет": українці зможуть дізнаватися, чи є в них обмеження на виїзд за кордон
ДПСУ запускає сервіс "Особистий кабінет". Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Деталі
Як зазначається, новий сервіс "Особистий кабінет" стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).
"Обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1995 № 57), перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються", - пояснили прикордоннники.
Як зареєструватися?
- Реєстрація - через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.
- Авторизація - вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ.
- Перевірка в реальному часі - система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ.
- Результат - миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".
- Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою - смартфона, планшета чи комп’ютера.
сума позитивного вирішення питання безкоштовна ..вартість смс від10к+ (скажімо) )))
Сумніваєшся чи маєш право через аліменти, штрафи, інші борги )).. - пиши нам , ми тебе обов'язково перевіримо і якщо проблем не мав - БУДУТЬ !! ) (заходьте ще! Ваше ДПСУ) ))