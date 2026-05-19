3 894 15

ДПСУ запровадила "Особистий кабінет": українці зможуть дізнаватися, чи є в них обмеження на виїзд за кордон

Заборона на виїзд за кордон

ДПСУ запускає сервіс "Особистий кабінет". Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Деталі

Як зазначається, новий сервіс "Особистий кабінет" стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

"Обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1995 № 57), перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються", - пояснили прикордоннники.

Як зареєструватися?

  • Реєстрація - через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.
  • Авторизація - вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ.
  • Перевірка в реальному часі - система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ.
  • Результат - миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".
  • Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою - смартфона, планшета чи комп’ютера.

ДПСУ Держприкордонслужба кордон
Треба ще навпроти кожного прізвища невиїзного писати ціну вирішення питання
19.05.2026 13:03
ДПСУ збирає список тих когго треба перевірити ))

Сумніваєшся чи маєш право через аліменти, штрафи, інші борги )).. - пиши нам , ми тебе обов'язково перевіримо і якщо проблем не мав - БУДУТЬ !! ) (заходьте ще! Ваше ДПСУ) ))
19.05.2026 13:09
а що конституція каже, обмеження права людей лише на підставах закону, обмеження на підставах розпорядження кабінету міністрів незаконні
19.05.2026 14:03
19.05.2026 13:03
це буде платна послуга підписка на смс ))

сума позитивного вирішення питання безкоштовна ..вартість смс від10к+ (скажімо) )))
19.05.2026 13:05
Та ще й порахують поголів"я
19.05.2026 13:37
То окрема «схема зеленого коридору», від зеленського-єрмака-СБУ - ДПСУ - УДО- контрабандистів… Міндіч з шиферами та шурмою і сотнями з друзів зеленського, це підтверджують на фактах !
19.05.2026 14:08
"Хуже не буде"
19.05.2026 13:06
А тебе друже бачу заклинило в 19му🤣🤣🤣🤣🤣
19.05.2026 13:08
А для зебіла все потужніше і потужніше
19.05.2026 13:32
Та ти такий
19.05.2026 13:34
19.05.2026 13:09
Дуже корисне нововведення. І головне - зручно.
19.05.2026 13:11
Чергова замануха для надання державі твоїх контактів, бо минуле "треба оновити дані" не проканало.
19.05.2026 13:12
Моніторить хто інтЬЄрісуЄЦЦА?
19.05.2026 13:13
Здаєте всі особисті дані. Пригодяться для виборів Зеленского на черговий термін. І тільки потім взнаєте.
19.05.2026 13:55
19.05.2026 14:03
Який закордон?! Он з магазину йдуть хапають в бус і поминай як звали 🤦
19.05.2026 14:55
 
 