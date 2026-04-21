$18 тисяч за фіктивний цукровий діабет: в Одесі викрили схему виїзду чоловіків за кордон

В Одесі викрили схему виїзду за кордон за фальшивим діагнозом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Одеська обласна прокуратура.

Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному місцевому жителю, якого вважають організатором незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

В Одесі пропонували "звільнення" від служби через фіктивний діагноз

За даними слідства, підозрюваний підшукував військовозобов’язаних і пропонував їм допомогу у виїзді за кордон. Схема передбачала виготовлення підроблених медичних документів із діагнозом "цукровий діабет", який мав стати підставою для визнання особи непридатною до служби та зняття з військового обліку.

Такі документи дозволяли не лише одноразовий виїзд, а й подальше безперешкодне перетинання кордону. Організатор, за даними слідства, наголошував на необхідності суворої конспірації.

Вартість "послуги" становила 18 тисяч доларів, а повний процес оформлення міг тривати до чотирьох місяців і включав відвідування медичних закладів в іншому місті.

Підозрюваного затримали під час отримання грошей у ресторані в Крижанівці. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих співучасників.

