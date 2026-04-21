$18 тисяч за фіктивний цукровий діабет: в Одесі викрили схему виїзду чоловіків за кордон

В Одесі затримали чоловіка, який підробляв медичні довідки

В Одесі викрили схему виїзду за кордон за фальшивим діагнозом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Одеська обласна прокуратура.

Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному місцевому жителю, якого вважають організатором незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

В Одесі пропонували "звільнення" від служби через фіктивний діагноз

За даними слідства, підозрюваний підшукував військовозобов’язаних і пропонував їм допомогу у виїзді за кордон. Схема передбачала виготовлення підроблених медичних документів із діагнозом "цукровий діабет", який мав стати підставою для визнання особи непридатною до служби та зняття з військового обліку.

Такі документи дозволяли не лише одноразовий виїзд, а й подальше безперешкодне перетинання кордону. Організатор, за даними слідства, наголошував на необхідності суворої конспірації.

Вартість "послуги" становила 18 тисяч доларів, а повний процес оформлення міг тривати до чотирьох місяців і включав відвідування медичних закладів в іншому місті.

Підозрюваного затримали під час отримання грошей у ресторані в Крижанівці. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих співучасників.

Та в мене купа знайомих з різноманітними подібними фіктивними діагнозами для 3-ї групи інвалідності відпочивають в тилу: митники, підприємці, програмісти, працівники ТЦК...По країні здоровил з фіктивними діагнозами - сотні тисяч. Левова частка з них - вже звалила геть з країни. Цю країну погубить корупція.
21.04.2026 02:15 Відповісти
Цю країну погубив 2019 рік і те що народ ЗАЖРАВСЯ був. Памятаю розмови " а от в Европі зарплати" " а от в Польщі пенсії" і тд

люди хотіли щоб країна яка 5 років у війні і в 2014 була ВСЯ в кредитах а в бюджеті було 1000 баксів стала на рівень з Голандією де капіталізм 400 років

Що з цього вийшло ми бачимо
21.04.2026 05:27 Відповісти
+4
А в жирного юзіка , міндічей всяких утирків теж діабет? чи діарея
21.04.2026 06:50 Відповісти
Та в мене купа знайомих з різноманітними подібними фіктивними діагнозами для 3-ї групи інвалідності відпочивають в тилу: митники, підприємці, програмісти, працівники ТЦК...По країні здоровил з фіктивними діагнозами - сотні тисяч. Левова частка з них - вже звалила геть з країни. Цю країну погубить корупція.
21.04.2026 02:15 Відповісти
Цю країну погубив 2019 рік і те що народ ЗАЖРАВСЯ був. Памятаю розмови " а от в Европі зарплати" " а от в Польщі пенсії" і тд

люди хотіли щоб країна яка 5 років у війні і в 2014 була ВСЯ в кредитах а в бюджеті було 1000 баксів стала на рівень з Голандією де капіталізм 400 років

Що з цього вийшло ми бачимо
показати весь коментар
21.04.2026 05:27 Відповісти
Так, досить швидко люди забули зарплати по $5-10 і пенсії по $1-2 з 90х.
21.04.2026 07:09 Відповісти
Цю корупцію розвів і підтримує сам мудрий нарід,а влада це частина того ж наріду.Як не будуть давать щоб порішать свої шкурні питання,то не будуть брать.Тих хто намагається здирать хабарі-здавать у структури,в нас їх як бліх на собаці.Але ні,кума зловили п'яного за кермом,сват ховається від тцк,а брат попався на браконьєрстві.Який алгоритм дій у всіх трьох? Правильно,порішать за хабарі.
21.04.2026 06:57 Відповісти
Охреніти
Аби ще так корупціонерів виявляли і саджали...
21.04.2026 03:37 Відповісти
У Європі особливо у Німеччині зафіксовано різкий сплеск потоку мігрантів із України.
пов'язано з нещодавнім скасуванням заборони на масовий виїзд чоловіків віком від 18
до 22 років.Після зміни таких продажних правил потік біженців збільшився удесятеро.
І такий стрибок став найрізкішим за весь період. А тепер уже одних бусифікують і з
бронею і хворих, а іншу частину вивозити за кордон. Я служив в окупаційній СА. ще
50 років тому в 18, як і всі хлопці та і війни тоді не було. Потім був Афган..., а там
всі як і українці воювали з 18 років, захищали. злочинну кремлівську загарбницьку війну.
Ну а тепер видно що Українській державі, вже непотрібно і нічого захищати?
21.04.2026 04:34 Відповісти
Все по різному, мій троюрідний брат, пенсіонер МВС, капітан, після деокупації пішов добровільно в роту охорони при ТЦК, рядовим, з діабетом, невеликі цифри глюкози. Потім ротація, 72 -га, Вугледар, разом зі своїм старшим братом, колишнім майором МВС, кулеметник. Через півроку ротація, зараз в ТЦК, а старший по віку на дембель. Після деокупації (вона провітрює мозок) багато людей в містечку пішли добровільно а деякі і в окупацію пробиралися лісами до наших.
21.04.2026 06:23 Відповісти
діабет по 2 типу не може бути причиною для звільненя, людина придатна для служби в частинах забезпеченя та тилових частинах і тцк, но не звільненя. у самого діабет вже 7 років і багато знаю військових з діабетом , тому якась лажа, це щось влк чудят.
21.04.2026 06:43 Відповісти
Можливо це для тих хто сидить на інсуліні?
21.04.2026 07:12 Відповісти
такий діабет першого типу виникає з дитинства, а не в 30 або більше років
21.04.2026 07:39 Відповісти
Є другого типу, інсулінзалежний
21.04.2026 09:39 Відповісти
Діабет другого типу саме в тому і заключається, що організм виробляє інсулін в достатній кількості, але клітини його не приймають
21.04.2026 09:45 Відповісти
Цукровий діабет 2 типу - це хронічне порушення обміну речовин, спричинене зниженням чутливості тканин до інсуліну (інсулінорезистентність). Хоча цей тип діабету зазвичай інсулінонезалежний, при прогресуванні хвороби або неефективності таблеток може виникати потреба в інсулінотерапії
21.04.2026 10:03 Відповісти
ну то вже на межі повного панкреатиту підшлункової залози, коли вона перестає виробляти інсулін. Бо якщо тканини принципово не сприймають інсулін, то збільшення кількості інсуліну уколами навряд чи змотивує тканини його сприймати
21.04.2026 10:28 Відповісти
Так, на інсуліні. І тільки якщо інсуліну більше 70 одиниць на добу, то непридатний.
21.04.2026 08:40 Відповісти
70 одиниць, це вже коли людина конає фактично, прикута до ліжка
21.04.2026 09:38 Відповісти
і на інсуліні служат, все залеже від заключення ВЛК,, і з діабетом першого типу служат, меньше шановні пишіт про те в чому не розбираетесь
21.04.2026 08:40 Відповісти
Навіть в такому випадку, це не причина для списання
21.04.2026 09:37 Відповісти
Якщо середньомісячний показник цукру 13+ то непридатний. Це загалом інсулінозалежні з першим типом діабету. Другий тип діабету, це коли на таблетках і коли ведеш зож, правильне харчування то рівень цукру буде низький. Показник до 8 придатний, від 8 "обмеженно придатний".
21.04.2026 11:17 Відповісти
А в жирного юзіка , міндічей всяких утирків теж діабет? чи діарея
показати весь коментар
21.04.2026 06:50 Відповісти
П'ятий рік наші медики не заради користі , а за порятунок героїчно бояться з ТЦК.
21.04.2026 06:53 Відповісти
наберіт самі в гуглі, по яким хворобам звільняют, це армія і як хвороби немае в списку то будеш служити навіть без голови
21.04.2026 08:42 Відповісти
 
 