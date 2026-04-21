$18 тисяч за фіктивний цукровий діабет: в Одесі викрили схему виїзду чоловіків за кордон
В Одесі викрили схему виїзду за кордон за фальшивим діагнозом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Одеська обласна прокуратура.
Правоохоронці повідомили про підозру 54-річному місцевому жителю, якого вважають організатором незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.
В Одесі пропонували "звільнення" від служби через фіктивний діагноз
За даними слідства, підозрюваний підшукував військовозобов’язаних і пропонував їм допомогу у виїзді за кордон. Схема передбачала виготовлення підроблених медичних документів із діагнозом "цукровий діабет", який мав стати підставою для визнання особи непридатною до служби та зняття з військового обліку.
Такі документи дозволяли не лише одноразовий виїзд, а й подальше безперешкодне перетинання кордону. Організатор, за даними слідства, наголошував на необхідності суворої конспірації.
Вартість "послуги" становила 18 тисяч доларів, а повний процес оформлення міг тривати до чотирьох місяців і включав відвідування медичних закладів в іншому місті.
Підозрюваного затримали під час отримання грошей у ресторані в Крижанівці. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих співучасників.
- Рініше ми повідомляли, що у Кропивницькому роками продавали квартири померлих і самотніх.
люди хотіли щоб країна яка 5 років у війні і в 2014 була ВСЯ в кредитах а в бюджеті було 1000 баксів стала на рівень з Голандією де капіталізм 400 років
Що з цього вийшло ми бачимо
Аби ще так корупціонерів виявляли і саджали...
пов'язано з нещодавнім скасуванням заборони на масовий виїзд чоловіків віком від 18
до 22 років.Після зміни таких продажних правил потік біженців збільшився удесятеро.
І такий стрибок став найрізкішим за весь період. А тепер уже одних бусифікують і з
бронею і хворих, а іншу частину вивозити за кордон. Я служив в окупаційній СА. ще
50 років тому в 18, як і всі хлопці та і війни тоді не було. Потім був Афган..., а там
всі як і українці воювали з 18 років, захищали. злочинну кремлівську загарбницьку війну.
Ну а тепер видно що Українській державі, вже непотрібно і нічого захищати?