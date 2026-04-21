$18 тысяч за фиктивный сахарный диабет: в Одессе раскрыли схему выезда мужчин за границу

В Одессе раскрыли схему выезда за границу по ложному диагнозу.

Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему местному жителю, которого считают организатором незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрожал ножом и травмировал ребенка: в Одессе патрульные задержали мужчину, находившегося в СОЧ. ВИДЕО

По данным следствия, подозреваемый подбирал военнообязанных и предлагал им помощь в выезде за границу. Схема предусматривала изготовление поддельных медицинских документов с диагнозом "сахарный диабет", который должен был стать основанием для признания лица негодным к службе и снятия с воинского учета.

Такие документы позволяли не только однократный выезд, но и дальнейшее беспрепятственное пересечение границы. Организатор, по данным следствия, подчеркивал необходимость строгой конспирации.

Стоимость "услуги" составляла 18 тысяч долларов, а полный процесс оформления мог длиться до четырех месяцев и включал посещение медицинских учреждений в другом городе.

Подозреваемого задержали во время получения денег в ресторане в Крыжановке. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком годами продавали квартиры умерших и одиноких людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия должна заняться теми украинцами, которые незаконно выехали из Украины, - Зеленский