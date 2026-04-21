$18 тысяч за фиктивный сахарный диабет: в Одессе раскрыли схему выезда мужчин за границу

В Одессе задержали мужчину, который подделывал медицинские справки

В Одессе раскрыли схему выезда за границу по ложному диагнозу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему местному жителю, которого считают организатором незаконной переправки мужчин через государственную границу.

В Одессе предлагали "освобождение" от службы через фиктивный диагноз

По данным следствия, подозреваемый подбирал военнообязанных и предлагал им помощь в выезде за границу. Схема предусматривала изготовление поддельных медицинских документов с диагнозом "сахарный диабет", который должен был стать основанием для признания лица негодным к службе и снятия с воинского учета.

Такие документы позволяли не только однократный выезд, но и дальнейшее беспрепятственное пересечение границы. Организатор, по данным следствия, подчеркивал необходимость строгой конспирации.

Стоимость "услуги" составляла 18 тысяч долларов, а полный процесс оформления мог длиться до четырех месяцев и включал посещение медицинских учреждений в другом городе.

Подозреваемого задержали во время получения денег в ресторане в Крыжановке. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Та в мене купа знайомих з різноманітними подібними фіктивними діагнозами для 3-ї групи інвалідності відпочивають в тилу: митники, підприємці, програмісти, працівники ТЦК...По країні здоровил з фіктивними діагнозами - сотні тисяч. Левова частка з них - вже звалила геть з країни. Цю країну погубить корупція.
21.04.2026 02:15 Ответить
Цю країну погубив 2019 рік і те що народ ЗАЖРАВСЯ був. Памятаю розмови " а от в Европі зарплати" " а от в Польщі пенсії" і тд

люди хотіли щоб країна яка 5 років у війні і в 2014 була ВСЯ в кредитах а в бюджеті було 1000 баксів стала на рівень з Голандією де капіталізм 400 років

Що з цього вийшло ми бачимо
21.04.2026 05:27 Ответить
Так, досить швидко люди забули зарплати по $5-10 і пенсії по $1-2 з 90х.
21.04.2026 07:09 Ответить
Цю корупцію розвів і підтримує сам мудрий нарід,а влада це частина того ж наріду.Як не будуть давать щоб порішать свої шкурні питання,то не будуть брать.Тих хто намагається здирать хабарі-здавать у структури,в нас їх як бліх на собаці.Але ні,кума зловили п'яного за кермом,сват ховається від тцк,а брат попався на браконьєрстві.Який алгоритм дій у всіх трьох? Правильно,порішать за хабарі.
21.04.2026 06:57 Ответить
Охреніти
Аби ще так корупціонерів виявляли і саджали...
21.04.2026 03:37 Ответить
У Європі особливо у Німеччині зафіксовано різкий сплеск потоку мігрантів із України.
пов'язано з нещодавнім скасуванням заборони на масовий виїзд чоловіків віком від 18
до 22 років.Після зміни таких продажних правил потік біженців збільшився удесятеро.
І такий стрибок став найрізкішим за весь період. А тепер уже одних бусифікують і з
бронею і хворих, а іншу частину вивозити за кордон. Я служив в окупаційній СА. ще
50 років тому в 18, як і всі хлопці та і війни тоді не було. Потім був Афган..., а там
всі як і українці воювали з 18 років, захищали. злочинну кремлівську загарбницьку війну.
Ну а тепер видно що Українській державі, вже непотрібно і нічого захищати?
21.04.2026 04:34 Ответить
Все по різному, мій троюрідний брат, пенсіонер МВС, капітан, після деокупації пішов добровільно в роту охорони при ТЦК, рядовим, з діабетом, невеликі цифри глюкози. Потім ротація, 72 -га, Вугледар, разом зі своїм старшим братом, колишнім майором МВС, кулеметник. Через півроку ротація, зараз в ТЦК, а старший по віку на дембель. Після деокупації (вона провітрює мозок) багато людей в містечку пішли добровільно а деякі і в окупацію пробиралися лісами до наших.
21.04.2026 06:23 Ответить
діабет по 2 типу не може бути причиною для звільненя, людина придатна для служби в частинах забезпеченя та тилових частинах і тцк, но не звільненя. у самого діабет вже 7 років і багато знаю військових з діабетом , тому якась лажа, це щось влк чудят.
21.04.2026 06:43 Ответить
Можливо це для тих хто сидить на інсуліні?
21.04.2026 07:12 Ответить
такий діабет першого типу виникає з дитинства, а не в 30 або більше років
21.04.2026 07:39 Ответить
Так, на інсуліні. І тільки якщо інсуліну більше 70 одиниць на добу, то непридатний.
21.04.2026 08:40 Ответить
і на інсуліні служат, все залеже від заключення ВЛК,, і з діабетом першого типу служат, меньше шановні пишіт про те в чому не розбираетесь
21.04.2026 08:40 Ответить
А в жирного юзіка , міндічей всяких утирків теж діабет? чи діарея
21.04.2026 06:50 Ответить
П'ятий рік наші медики не заради користі , а за порятунок героїчно бояться з ТЦК.
21.04.2026 06:53 Ответить
наберіт самі в гуглі, по яким хворобам звільняют, це армія і як хвороби немае в списку то будеш служити навіть без голови
21.04.2026 08:42 Ответить
 
 