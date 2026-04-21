$18 тысяч за фиктивный сахарный диабет: в Одессе раскрыли схему выезда мужчин за границу
В Одессе раскрыли схему выезда за границу по ложному диагнозу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему местному жителю, которого считают организатором незаконной переправки мужчин через государственную границу.
В Одессе предлагали "освобождение" от службы через фиктивный диагноз
По данным следствия, подозреваемый подбирал военнообязанных и предлагал им помощь в выезде за границу. Схема предусматривала изготовление поддельных медицинских документов с диагнозом "сахарный диабет", который должен был стать основанием для признания лица негодным к службе и снятия с воинского учета.
Такие документы позволяли не только однократный выезд, но и дальнейшее беспрепятственное пересечение границы. Организатор, по данным следствия, подчеркивал необходимость строгой конспирации.
Стоимость "услуги" составляла 18 тысяч долларов, а полный процесс оформления мог длиться до четырех месяцев и включал посещение медицинских учреждений в другом городе.
Подозреваемого задержали во время получения денег в ресторане в Крыжановке. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
люди хотіли щоб країна яка 5 років у війні і в 2014 була ВСЯ в кредитах а в бюджеті було 1000 баксів стала на рівень з Голандією де капіталізм 400 років
Що з цього вийшло ми бачимо
Аби ще так корупціонерів виявляли і саджали...
пов'язано з нещодавнім скасуванням заборони на масовий виїзд чоловіків віком від 18
до 22 років.Після зміни таких продажних правил потік біженців збільшився удесятеро.
І такий стрибок став найрізкішим за весь період. А тепер уже одних бусифікують і з
бронею і хворих, а іншу частину вивозити за кордон. Я служив в окупаційній СА. ще
50 років тому в 18, як і всі хлопці та і війни тоді не було. Потім був Афган..., а там
всі як і українці воювали з 18 років, захищали. злочинну кремлівську загарбницьку війну.
Ну а тепер видно що Українській державі, вже непотрібно і нічого захищати?