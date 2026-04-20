Угрожал ножом и травмировал ребенка: в Одессе патрульные задержали мужчину, который находился в СОЧ. ВИДЕО

В Одессе патрульные задержали мужчину, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку. Нарушителя передали Военной службе правопорядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"Вчера (19.04, - ред.) на линию 102 поступило сообщение об агрессивном мужчине, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку", - говорится в сообщении.

Как задержали мужчину

Ребенка госпитализировали врачи скорой помощи, а патрульные немедленно приступили к обследованию прилегающей территории.

Инспекторы установили местонахождение нарушителя, который скрылся на территории частного дома.

Во время общения мужчина вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал высказывать угрозы.

Патрульные задержали его, применив физическую силу и наручники.

Оказался в СОЧ

Полицейские проверили его личность и установили, что он считается лицом, самовольно покинувшим воинскую часть, поэтому его передали военной службе правопорядка.

"Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - добавили патрульные.

