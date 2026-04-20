Угрожал ножом и травмировал ребенка: в Одессе патрульные задержали мужчину, который находился в СОЧ. ВИДЕО

В Одессе патрульные задержали мужчину, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку. Нарушителя передали Военной службе правопорядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"Вчера (19.04, - ред.) на линию 102 поступило сообщение об агрессивном мужчине, который угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку", - говорится в сообщении.

Как задержали мужчину

Ребенка госпитализировали врачи скорой помощи, а патрульные немедленно приступили к обследованию прилегающей территории.

  • Инспекторы установили местонахождение нарушителя, который скрылся на территории частного дома.
  • Во время общения мужчина вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал высказывать угрозы.
  • Патрульные задержали его, применив физическую силу и наручники.

Оказался в СОЧ

Полицейские проверили его личность и установили, что он считается лицом, самовольно покинувшим воинскую часть, поэтому его передали военной службе правопорядка.

"Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - добавили патрульные.

що ви з себе представлєте, ми вже побачили.
20.04.2026 15:48
коли ви побачили?
Щойно?
Вам, бл..ь, не догодиш.
Втікають від небезпеки поліцейські-погано, не втікають-теж погано!
20.04.2026 15:52
Тепер такі героїчні статті про мужніх поліцейських будуть по тричі на день.
20.04.2026 15:58
ти їбанько. Ця ******* спец операцію влаштувала щоб затримати алкаша з ножем? Де були ці підори коли поранену дитину дострілювали? Зйобувались? Забезлечували операцію по з затримання алкаша з ножем?
20.04.2026 16:08
це ти їбанько.
То був Київ, а це Рівне.
Перестань бухати.
20.04.2026 16:19
я знаю де це було. по факту того що патрульні неспройобні підораси, є питання?
20.04.2026 16:45
"Питання є? Питань нема!"(с)
Поліціянти є різні, як і люди є різні.
Наявність некомпетентних та непридатних серед поліціянтів не робить "поганими"
всіх поліціянтів.
20.04.2026 16:51
я знаю, сам там служув, до війни. Зараз в ЗСУ, але моє льдське почуття ніколи б не дозволело залишити поранену дитину і зїбатись. це нонсенс. це не поліція, яка повинна служити та захищати, це підори. Прот нормальних хлопців нічого не маю, слулжив з Люттю.
20.04.2026 16:58
Правда,поганий Гітлер знищив українців у багато разів більше ніж хороші Лєнін-Сталін-Кагановіч і не скажу хто,а то заборонено законом....
20.04.2026 15:58
підняв німців з веймарської республіки і запхав в самісіньку сраку зі знищеними містами, вбитим і відтраханим воїнами-освободітєлямі населенням і розділив країну на тих, кому більш-менш пощастило і тих, хто опинився в ще більшій сраці ніж західні сусіди.
20.04.2026 16:02
Такий же маньяк як і інші диктатори.Так підняв німців,що у 45 країна була зруйнована і в окупації.А потім розділена 45 років.
20.04.2026 16:03
Які громадяни? Який ніж? Видно тільки як залізли в чуже домоволодіння та зняли з чувака штани.
20.04.2026 15:53
А що повинні були зробить? Відразу пристрелить?
20.04.2026 16:05
нi. Ну до чого тут пристрелить?!) просто по вiдео саме це i видно.)
20.04.2026 16:09
ЩО ВИДНО? Затримання? І що тут не так? Не так, як в кіно? Читав колись, що ФБРівці, колись, записували розмову мафіозі, прихованим мікрофоном. А вони ділилися спогадами, як прийшли на віллу до одної "Голлівудської "звєзди", героя блокбастерів (ім'я не пам'ятаю - давно було). Платить відмовився бандитам. Так сміялися - "На екрані "наших" пачками валить, а ми прийшли вдвох - так тікав, покинувши дружину і дітей...". Ти в подібній ситуації, хоч раз був? Вчора вже написав - "Самі геройські" коментарі пишуть тут ті, хто ні разу зброї в руках не тримав, і війну бачив тільки в кіно...".
20.04.2026 16:21
Згадав якесь кіно.Там одному солдату треба було конвоювать багато полонених німців.Так він їм паски на штанях позрізав,щоб не розбіглись.А з спущиними штанами далеко не втечеш.Руками їх тримали.
20.04.2026 16:35
Тільки що говорив про це, з дружиною - вона теж це відео, бачила. Кажу - "Ну, спустили штани... Але ж, не навмисно, для приниження? Просто так вийшло... Він же був у спортивці. А там "резинка"... От і сповзли... Головне - результат... А зачитували права, чи ні - "діло десяте"... Та й "до сраки" йому - якщо воно п'яне... Я був, колись, свідком, контакту патрульних, з "мавпою" - обкурився анашою, і пивом залив зверху. Йому ""ксіву" мєнтовську, патрульні, показують, щось говорять - а він , як бик, на них кидається... Один з "мєнтів" не витримав, і ввалив йому черевиком, по яйцях. А потім ще й в коліно... "Дійшло"... От і все "затримання"...
20.04.2026 17:08
добре. Героi)
20.04.2026 18:20
🤣🤣🤣
20.04.2026 15:55
Патрульні навіть не злякалися ножа. Оце герої!
20.04.2026 15:56
Тепер такі героїчні статті про мужніх поліцейських будуть по тричі на день.
20.04.2026 15:58
З одного боку поліцейські боягузливі і брутальні,а з іншого,якби їх не було....такі чуваки,як місцеві аналітики ....були б навіть не найнижчими терпилами,а чимсь на кшталт вошей....
20.04.2026 16:01
а,згадав: чєрвь дрожащий))) оці б нинішні СЗЧ та ухилянти і бандами і по одинці різали б таких,як ви,форумних коментаторів, на ремінці,ну а з вашими жінками і дочками....навіть не буду в подробицях розказувати))))
20.04.2026 16:05
Збоченець з хворою фантазією.
20.04.2026 16:37
Спонсор цієї муйні горілка Немирів
20.04.2026 16:06
Ухилянт = зрадник Батьківщини і антиукраїнський елемент = потенційний вбивця цивільних громадян усіх вікових категорій = кримінальний злочинець. Доказів цього - хоч греблю гати. Ганебне явище ухилянства має бути якнайшвидше ліквідоване.
20.04.2026 16:12
То дайте цьому дебілу дозвіл на короткоствол,може він хоть одному нашому базіці прострелить яйця,вони ( базіки) так хочуть зброю носити.
20.04.2026 16:25
Це ще дебіл не додумався пару гранат прихопить.Міг і з ножем наробить біди,як воно забухане в хлам.Ми таких в зв'язували скотчем до повного витверезіння,забирали зброю,а потім командир вирішував як покарать.
20.04.2026 16:27
Валити це пропите бидло! З нього на фронті толку нема, а у тилу нап'ється на геройствує. У 1917-20 рр. і втратили державу саме через цих алкашів-дезертирів. І зараз до того йде.
20.04.2026 16:44
заломали беззбройного алкаша, герої *****
20.04.2026 17:24
 
 