Тело депутата Одесского горсовета Иваницкого обнаружили в автомобиле. Полиция подозревает самоубийство
Одесские полицейские выясняют обстоятельства смерти депутата городского совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одесской области.
Первые подробности
Как отмечается, инцидент произошел сегодня утром в Приморском районе Одессы.
"Тело мужчины было обнаружено в автомобиле на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
О ком идет речь?
Как сообщает в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, в Одессе обнаружено тело депутата горсовета Александра Иваницкого. Он входил в окружение Геннадия Труханова.
По данным полиции, это могло быть самоубийство.
Более подробной информации на данный момент нет.
Він входив до оточення Геннадія Труханова та був членом партії "Довіряй ділам".
В даному випадку віримо ділам.