Тело депутата Одесского горсовета Иваницкого обнаружили в автомобиле. Полиция подозревает самоубийство

Одесские полицейские выясняют обстоятельства смерти депутата городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одесской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, инцидент произошел сегодня утром в Приморском районе Одессы.

"Тело мужчины было обнаружено в автомобиле на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

О ком идет речь?

Как сообщает в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, в Одессе обнаружено тело депутата горсовета Александра Иваницкого. Он входил в окружение Геннадия Труханова.

По данным полиции, это могло быть самоубийство.

Более подробной информации на данный момент нет.

