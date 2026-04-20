Тело депутата Одесского горсовета Иваницкого обнаружили в автомобиле. Полиция подозревает самоубийство

полиция нашла тело депутата в Одессе

Одесские полицейские выясняют обстоятельства смерти депутата городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Одесской области.

Первые подробности

Как отмечается, инцидент произошел сегодня утром в Приморском районе Одессы.

"Тело мужчины было обнаружено в автомобиле на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электрическая дуга от ЛЭП убила несовершеннолетнего ребенка во время отдыха в Закарпатье

О ком идет речь?

Как сообщает в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, в Одессе обнаружено тело депутата горсовета Александра Иваницкого. Он входил в окружение Геннадия Труханова.

По данным полиции, это могло быть самоубийство.

Более подробной информации на данный момент нет.

Читайте также: Зеленский разрешил нардепам не отчитываться за расходование увеличенных в три раза "депутатских" выплат

Чудово. Ліквідатору + в карму.
20.04.2026 09:50 Ответить
Мисливський сезон ще не відкривався....
20.04.2026 09:54 Ответить
Мабуть так йому боліло за Україну,що не виніс тих пекельних борошен та застрелився.
З.І.
Він входив до оточення Геннадія Труханова та був членом партії "Довіряй ділам".
В даному випадку віримо ділам.
20.04.2026 09:58 Ответить
Про багатьох депутатів (і не тільки) з задоволенням прочитав би таку новину
20.04.2026 09:59 Ответить
 
 