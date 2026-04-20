Тіло депутата Одеської міськради Іваницького виявили в автівці. Поліція підозрює самогубство

Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Одещини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші подробиці

Як зазначається, подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі Одеси.

"Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про кого йдеться?

Як інформує у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, в Одесі виявлено тіло депутата міськради Олександра Іваницького. Він входив до оточення Геннадія Труханова та був членом партії "Довіряй ділам".

За даними поліції, це могло бути самогубство.

Більше інформації на цю мить не відомо.

