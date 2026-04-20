Новини Смерть депутата
Тіло депутата Одеської міськради Іваницького виявили в автівці. Поліція підозрює самогубство

Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Одещини.

Перші подробиці

Як зазначається, подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі Одеси.

"Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про кого йдеться?

Як інформує у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, в Одесі виявлено тіло депутата міськради Олександра Іваницького. Він входив до оточення Геннадія Труханова та був членом партії "Довіряй ділам".

За даними поліції, це могло бути самогубство.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Чудово. Ліквідатору + в карму.
20.04.2026 09:50 Відповісти
Мисливський сезон ще не відкривався....
20.04.2026 09:54 Відповісти
Мабуть так йому боліло за Україну,що не виніс тих пекельних борошен та застрелився.
З.І.
Він входив до оточення Геннадія Труханова та був членом партії "Довіряй ділам".
В даному випадку віримо ділам.
20.04.2026 09:58 Відповісти
Про багатьох депутатів (і не тільки) з задоволенням прочитав би таку новину
20.04.2026 09:59 Відповісти
Невже від корита труханівського відлучили і він не зміг витримати злиднів?
20.04.2026 11:24 Відповісти
 
 