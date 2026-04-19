Електрична дуга від ЛЕП вбила неповнолітню дитину під час відпочинку на Закарпатті

На Закарпатті сталася трагічна подія — неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом під час відпочинку біля водойми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Закарпатської області.

Обставини трагедії та слідчі дії

За попередніми даними, родина перебувала на озері у селі Порошково. Дівчина знаходилася під високовольтною лінією електропередач і підняла вудку вгору, що призвело до ураження струмом.

"Електричний розряд виник через повітряний проміжок — так звану електричну дугу, яка утворюється поблизу ліній високої напруги", – зазначають у поліції.

Правоохоронці встановили, що контакт із проводами не був прямим — струм передався через повітря через високу напругу. Медики намагалися врятувати дитину, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Наразі у справі призначено судово-медичну експертизу. Вона має остаточно встановити причину смерті та всі обставини інциденту.

Топ коментарі
Все там написано - в дитини була вудка в руках. ******* вудки майже всі карбонові, а графіт є електро провідником. Не знаю як воно зараз, а раніше до вудок йшли попередження щодо ловлі під ЛЕП, та під час грози
19.04.2026 20:40 Відповісти
Дуга це електричний розряд, а не дроти що висять дугою 😉😅
19.04.2026 20:41 Відповісти
Ксенія у нас красуня а не розумниця.
19.04.2026 20:47 Відповісти
Щось там не договорено. Не може над піднятими руками, у людини, що стоїть на землі виникнути електрина дуга . Цє провода повинні зависнути на 2 метри над землею.
19.04.2026 20:35 Відповісти
зараз тоже є наліпка з попередженням
19.04.2026 20:45 Відповісти
Лінія високовольтна та й всих деталей ми не знаємо.
19.04.2026 21:29 Відповісти
Ще й як може!
19.04.2026 23:39 Відповісти
Невже такі дури, як ти, існують?!
20.04.2026 04:23 Відповісти
А там були попереджувальні знаки якісь ? Таких дуг повно. Значить була несправність
19.04.2026 20:40 Відповісти
не факт
19.04.2026 22:21 Відповісти
Цікаво, який природній колір волосся у Ксенії?
19.04.2026 21:49 Відповісти
Ти ще спитай, "В якому місці?". Вона тобі поставить якесь питання, в якому розбирається, а потім задасть питання типу "А чи вистачає у нього "клепки" в голові? Замість тупо "обсирать" опонента - міг-би, просто пояснить, в чому її помилка... А тупим, неаргументованим "обпльовуванням" інших форумчан , як я помітив, на форумі займаються саме ті, що самі слабко розбираються в питанні... ТОбто, "Чули дзвін, та не знають, де він...".
20.04.2026 13:40 Відповісти
В даному конкретному питанні розбираюсь мабуть трохи краще за тебе.
20.04.2026 18:50 Відповісти
У "кольорах волосся"? Можливо... Бо чогось аргументованого, я тут, від тебе, не побачив... Ти знаєш, що таке "судова криміналістика"? Там вивчають і питання загибелі від електротравм... І експертам пропонують дать відповідь не тільки про характер травмування, але й навіть, про матеріал провідника електроструму... Книги по цьому предмету - он, стоять на полиці... Якщо хочеш - напишу назви... Тільки що це тобі дасть?
20.04.2026 19:13 Відповісти
Для таких як ви попереджувальні знаки ставляться на вудці, і дається інсрукція де можна користуватись, а де не можна. Вудка карбонова, що в перекладі вуглецева. Це є провідник електричний. А для високовольтної лінії не обов'язково навіть торкатись електродротів, достатньо приблизити вудку на 1-1,5 метра і відбувається електричний пробій по повітрю на вудку і на руки людини. Це миттєва смерть.
19.04.2026 22:11 Відповісти
як вона могла на таку висоту закинути ту вудку?!
20.04.2026 01:52 Відповісти
Наприклад, коли електроопора знаходиться на відстані від берега, у низині, а сам обрив берега високий, і піднятий. Тоді над обривом електродроти проходять невисоко. Особливо вони провисають при температурі повітря вище нуля. Крім того, впливає ще один фактор - вологість повітря. Чим вона вища, тим більший ризик виникнення електродуги...
20.04.2026 08:31 Відповісти
Моя думка про тебе кардинально змінилася - дура тупорила!
20.04.2026 04:25 Відповісти
Іванку! А як це ти встиг "скласти свою думку", і потім її "кардинально змінить", лише за ЧОТИРИ ДНІ перебування на "Цензорі"? Ти у нас "геній-аналітик"? Тут люди роками розібраться, буває, неспроможні, а ти прийшов - і "дав оцінку"... Талант, що не кажи...
20.04.2026 08:36 Відповісти
Тепер вудки (палка) з якогось карбонату який являється провідником.
19.04.2026 20:48 Відповісти
Вудка могла бути просто мокрою, незалежно від матеріалу. І вже пишуть інші коментатори, що на ******** вудках є відповідне попередження.
19.04.2026 20:55 Відповісти
Теж може бути.
19.04.2026 21:18 Відповісти
Більша половина користувачів будь-якими речами починає читать інструкції лише тоді, коли "щось іде не так"...
20.04.2026 08:38 Відповісти
на графітових вудках намальованого перехрещене червоним леп, і заборонено ловити під час грози і лініями електропередач, це прям на бланку вудочки написано
19.04.2026 20:49 Відповісти
Те що Ксенія називає "дугою" має назву-стріла провисання проводу.
19.04.2026 20:51 Відповісти
Дуга це саме електрична дуга - виникає через повітря приблизно 1мм на 1000 вольт. Якщо ЛЕП 500 то це пів метра в суху погоду і сухому повітрі. Якщо ж вологе то може бути і в 10 разів більше. Тож іноді дуга може виникнути до 5 матрів. І уявити що вудку підняли, а її довжина мабуть теж метрув 3-4, то це вже може бути дуга настільки сильна що і вудка згорить.
19.04.2026 22:17 Відповісти
дитина підняла вудку довжиною 4 метри?!
20.04.2026 01:53 Відповісти
Десь казали, що дитині років 16. Могла підняти. Чому ні?
20.04.2026 08:58 Відповісти
Трагична новина, не часто почуєш про дівчину з вудкою, та ще й під леп, і чому вік не вказаний неповнолітньої дитини?
19.04.2026 20:52 Відповісти
Яка різниця? Вбити струмом в такій ситуації могло будь-кого.
19.04.2026 20:58 Відповісти
діти всі неповнолітні
19.04.2026 22:03 Відповісти
"Неповнолітня" - це "підліток". На сьогодні "підлітками" вважають дітей десь з 12-14, до 16-18-ти... Це, фактично, юридичне визначення вікової категорії.
20.04.2026 08:46 Відповісти
Я колись, років 20-25 тому, проїжджав під високовольтною лінією і тут стався такий спалах що в мене обличчя і руки які не були під рукавом так загоріли що через деякий час шкіра злізла. Повезло з очами бо тушив сигарету в попільничці і не дивився на дорогу, а на попільничку. Мене осліпило, я по пам'яті з'їхав на край, зупинився і чекав деякий час поки почав бачити дорогу. То було перед Новим роком, був дощ, мряка і ніч. Я не зрозумів що сталось, аж коли через деякий час знову проїхав тою дорогою і побачив що там високовольтна лінія над дорогою, мабуть 750 кВольт перетинає дорогу в повітрі. Але я сумніваюсь що то між дротами, бо вони досить далеко один від одного, так і не знаю що то було. Чи дуга між дротами, чи на землю через машину, чи щось інше?? На дорозі я був сам, ніяких машин ні на зустріч, ні в нарямку руху. Машина була дизель, без електроніки, як машини того часу, не заглохла, авто радіо перестало працювати, прийшлось міняти разом з антеною і кабальом до неї. Мене струмом не вдарило.
19.04.2026 21:17 Відповісти
P.S. Авто-антени тоді були не такі як тепер, тепер вони короткі, а тоді були довжиною мін, метр довжиною. І ще, згадав що старшому сину було 10 років, а тепер йому 42+, значить то було 32 роки тому. Я віз йому новорічний подарок, радіо-керовану іграшку.
19.04.2026 21:41 Відповісти
могло пройти через антену. То вам кастанеда боком вилазив)
20.04.2026 01:55 Відповісти
Тоді я ще Кастанеду не читав, прочитав трохи пізнвше і так зацікавило що почав перевіряти. Всьо що мені було доступно перевірив. Правду писав. Я не тільки його читав на цю тему.
20.04.2026 02:01 Відповісти
Батьки - довбограї кончені. Невже не бачили, що дитина закидає вудку під ЛЕП? Чи уроки фізики скурили за шкільною вбиральнею?
19.04.2026 21:46 Відповісти
Іноді зауважую що є будинки над якими проходить ЛЕП,все думаю як вони там живуть.
19.04.2026 22:56 Відповісти
Правильно думаєш. Каали мені "знатоки" що якщо взяти залізяку і намотати на неї катушку то можна від неї живити лампочки освітленнч в тких будинках.
20.04.2026 00:02 Відповісти
20.04.2026 09:12 Відповісти
не може бути таких будинків, бо навіть лінії з 3-х фаз по 220 В заборонено над житловими будівлями прокладати.
20.04.2026 00:35 Відповісти
Повірте, можуть, у мого друзяки саме такий, я йому навіть пропонував поставити два стовпа протянути провода між ними та..... трохи заощадити на витратах по електриці ))
20.04.2026 09:08 Відповісти
Хата ще ціла? Не знаю, правда, чи ні, але якось за чаркою, на рибалці, почув подібне - ставить табір коло простої лінії електропередач, накидать на неї "гачки" кабелів, і освітлення робить у таборі... Тоді, пам'ятаю, просто посміялися, довечеряли, та спать полягали...
20.04.2026 13:50 Відповісти
Та то більш в плані стьобу було ))) там якась магістральна лінія і вона доволі високо. То я чув таку байку як енергетики з дядьком воювали і нічого не могли зробити бо в нього електрика була а приєднання до лінії не було ))))
21.04.2026 08:17 Відповісти
Але ж то історія про магнітну індукцію, а не про гачки, там вище був допис про катушку на гілці і лампочку
21.04.2026 08:20 Відповісти
Я просто розказав випадок, що був зі мною...
21.04.2026 09:11 Відповісти
1 кВольт пробиває приблизно 1 см повітря, залежить від вологості.
20.04.2026 09:15 Відповісти
 
 