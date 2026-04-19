Електрична дуга від ЛЕП вбила неповнолітню дитину під час відпочинку на Закарпатті

На Закарпатті сталася трагічна подія — неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом під час відпочинку біля водойми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Закарпатської області.

Обставини трагедії та слідчі дії

За попередніми даними, родина перебувала на озері у селі Порошково. Дівчина знаходилася під високовольтною лінією електропередач і підняла вудку вгору, що призвело до ураження струмом.

"Електричний розряд виник через повітряний проміжок — так звану електричну дугу, яка утворюється поблизу ліній високої напруги", – зазначають у поліції.

Правоохоронці встановили, що контакт із проводами не був прямим — струм передався через повітря через високу напругу. Медики намагалися врятувати дитину, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Наразі у справі призначено судово-медичну експертизу. Вона має остаточно встановити причину смерті та всі обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Тлумачі, що на Івано-Франківщині, на території трансформаторної підстанції виявили мертвим 11-річного хлопчика.

Також читайте: Внаслідок російської агресії загинули 699 дітей, понад 2400 поранені, – ювенальна поліція