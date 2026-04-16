Внаслідок російської агресії загинули 699 дітей, понад 2400 поранені, – ювенальна поліція
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 699 дітей, ще 2457 отримали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ювенальна поліція України.
Офіційні дані
Станом на 16 квітня 2026 року, за даними правоохоронців, загалом 3156 дітей постраждали внаслідок війни.
Із них 699 дітей загинули, а тисячі отримали травми різного ступеня тяжкості.
Водночас у поліції наголошують, що ці цифри не є остаточними.
Пошук зниклих дітей
Від початку вторгнення правоохоронці опрацювали тисячі звернень щодо зниклих безвісти дітей.
У результаті розшукових заходів вдалося знайти та повернути 52 276 неповнолітніх.
Ситуація залишається складною
Правоохоронці продовжують фіксувати нові випадки постраждалих серед дітей.
Війна й надалі становить серйозну загрозу для життя та безпеки наймолодших громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль