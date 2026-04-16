Внаслідок російської агресії загинули 699 дітей, понад 2400 поранені, – ювенальна поліція

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 699 дітей, ще 2457 отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ювенальна поліція України.

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Офіційні дані

Станом на 16 квітня 2026 року, за даними правоохоронців, загалом 3156 дітей постраждали внаслідок війни.

Із них 699 дітей загинули, а тисячі отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водночас у поліції наголошують, що ці цифри не є остаточними.

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Пошук зниклих дітей

Від початку вторгнення правоохоронці опрацювали тисячі звернень щодо зниклих безвісти дітей.

У результаті розшукових заходів вдалося знайти та повернути 52 276 неповнолітніх.

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Ситуація залишається складною

Правоохоронці продовжують фіксувати нові випадки постраждалих серед дітей.

Війна й надалі становить серйозну загрозу для життя та безпеки наймолодших громадян України.

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