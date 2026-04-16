Война в Украине: погибли 699 детей, более 2400 ранены, – ювенальная полиция
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 699 детей, ещё 2457 получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ювенальная полиция Украины.
Официальные данные
По состоянию на 16 апреля 2026 года, по данным правоохранительных органов, в общей сложности 3156 детей пострадали в результате войны.
Из них 699 детей погибли, а тысячи получили травмы различной степени тяжести.
В то же время в полиции отмечают, что эти цифры не являются окончательными.
Поиск пропавших детей
С начала вторжения правоохранители обработали тысячи обращений о пропавших без вести детях.
В результате розыскных мероприятий удалось найти и вернуть 52 276 несовершеннолетних.
Ситуация остается сложной
Правоохранители продолжают фиксировать новые случаи пострадавших среди детей.
Война по-прежнему представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности самых маленьких граждан Украины.
