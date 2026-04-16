Война в Украине: погибли 699 детей, более 2400 ранены, – ювенальная полиция

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 699 детей, ещё 2457 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ювенальная полиция Украины.

Официальные данные

По состоянию на 16 апреля 2026 года, по данным правоохранительных органов, в общей сложности 3156 детей пострадали в результате войны.

Из них 699 детей погибли, а тысячи получили травмы различной степени тяжести.

В то же время в полиции отмечают, что эти цифры не являются окончательными.

Читайте: Комиссия ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Поиск пропавших детей

С начала вторжения правоохранители обработали тысячи обращений о пропавших без вести детях.

В результате розыскных мероприятий удалось найти и вернуть 52 276 несовершеннолетних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2300 детей стали потерпевшими в уголовных производствах: Генпрокурор Кравченко призвал депутатов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей. ВИДЕО

Ситуация остается сложной

Правоохранители продолжают фиксировать новые случаи пострадавших среди детей.

Война по-прежнему представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности самых маленьких граждан Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число погибших и раненых детей в Украине выросло в три раза за последние три месяца, - ЮНИСЕФ