Число погибших и раненых детей в Украине выросло в три раза за последние три месяца, - ЮНИСЕФ

За последние три месяца в Украине втрое увеличилось количество детей, погибших или получивших ранения вследствие агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЮНИСЕФ со ссылкой на данные ООН.

В частности, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, подтвержденное количество детей, погибших или получивших ранения в Украине в период с 1 марта по 31 мая 2025 года, выросло более чем на 200% по сравнению с предыдущим кварталом.

Отмечается, что между 1 марта и 31 мая 2025 года были убиты или ранены 222 ребенка, тогда как с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года погибли 73 ребенка.

Отмечается, что только в апреле этого года 97 детей были убиты или покалечены, что является самым высоким подтвержденным ООН ежемесячным показателем детских жертв с июня 2022 года.

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"Для детей по всей Украине нет передышки от войны. Ситуация с детьми находится на критическом этапе, поскольку интенсивные атаки продолжают не только разрушать жизни, но и нарушать все аспекты детства", - сказала региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

Особое беспокойство у ЮНИСЕФ вызывают также случаи вербовки детей и подростков в интернете для выполнения военных задач: организация нападения на военные объекты, диверсии или сбор информации на контролируемой Украиной территории. Как сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, в результате таких действий погибли по меньшей мере двое мальчиков, а один получил ранения.

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"ЮНИСЕФ продолжает призывать к немедленному соблюдению международного гуманитарного права и прав человека, а также к прекращению и предотвращению серьезных нарушений прав детей", - отметили в организации.