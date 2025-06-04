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Новости Убийство детей
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В результате войны РФ против Украины погиб 631 ребенок, более 2 тысяч - ранены, еще 2244 пропали без вести

дети, эвакуация

По состоянию на 4 июня 2025 года из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 631 ребенок, еще более 1975 детей получили ранения.

Об этом сообщила ювенальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, 2244 ребенка до сих пор считаются без вести пропавшими. По данным правоохранителей, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала или принудительно переместила более 19 тысяч украинских детей. Только 1345 из них удалось вернуть домой.

В полиции подчеркнули, что каждая из этих цифр - это трагедия: разрушенное детство, оборванные мечты и боль семей, которые потеряли самое дорогое.

"Мы помним каждого ребенка. Мы не забудем. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны, а те, кто еще ждет, - вернулись домой", - подчеркнули в сообщении.

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Який жах! Скільки безневинних душ загубив ***** зі своєю кацапською ордою! Горіти їм в пеклі та їхнім вишкребкам до кінця світу!
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04.06.2025 11:58 Ответить
Истинные хозяева кацапов за полтора года войны в одной маленькой стране уже более 27 тысяч детей убили. Так что Украине еще повезло.
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04.06.2025 13:48 Ответить
 
 