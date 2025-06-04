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Внаслідок війни РФ проти України загинула 631 дитина, понад 2 тисячі - поранені, ще 2244 зникли безвісти
Станом на 4 червня 2025 року через збройну агресію РФ в Україні загинула 631 дитина, ще понад 1975 дітей отримали поранення.
Про це повідомила ювенальна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, 2244 дитини досі вважаються безвісти зниклими. За даними правоохоронців, від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч українських дітей. Лише 1345 з них вдалося повернути додому.
У поліції підкреслили, що кожна з цих цифр - це трагедія: зруйноване дитинство, обірвані мрії та біль родин, які втратили найдорожче.
"Ми пам’ятаємо кожну дитину. Ми не забудемо. Ми зробимо все, щоб винні були покарані, а ті, хто ще чекає - повернулися додому", - наголосили в повідомленні.
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igor shmatko
показати весь коментар04.06.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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