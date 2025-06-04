УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11919 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вбивство дітей
472 9

Зеленський у День пам’яті дітей, загиблих внаслідок російської агресії: Світ не має пробачити цей страшний біль. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський і День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни, закликав притягнути Росію до відповідальності.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цих дітей убила Росія своєю війною. Хлопчики та дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари та обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла жодної секунди, але від яких захищається вже протягом років.

Саме 4 червня ми вшановуємо пам’ять усіх таких дітей. Сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Російський дрон "полював" на дитину в Херсоні: це терор проти найвразливіших, - Лубінець. ВIДЕО

Президент наголосив, що світ не має забути й пробачити РФ цей страшний біль і таку агресію.

"У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир", - підсумував він.

Читайте: МЗС запустило міжнародну великодню кампанію, щоб нагадати світу про понад 20 тисяч українських дітей, яких примусово вивезла РФ

Автор: 

діти (5144) Зеленський Володимир (24318) діти війни (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цинічна потвора...😡
показати весь коментар
04.06.2025 10:58 Відповісти
Ваш прутін.
показати весь коментар
04.06.2025 11:01 Відповісти
Yuriy Рися
@YSamar2n
·
2 черв.
Чи виграв би зараз вибори кандидат,тезами якого:
-треба просто перестать стрілять;
-какая разніца на каком язикє ми разґоваріваєм і як вулиці називаємо;
- "..уважаємий Владимир Владмирович, росія і Україна дійсно брацькі народи,я могу умолять вас на коленях.."
В 2019 виграв..
показати весь коментар
04.06.2025 11:32 Відповісти
краще і не скажеш, цинічна брехлива потвора
показати весь коментар
04.06.2025 11:22 Відповісти
світу байдуже на життя дітей, бо світ хвилюється за ресурси і перерозподіл ринків збуту, зайнятий збитками і прибутками від торгових воєн. Насправді життя в Україні мало кого турбує за кордоном.
показати весь коментар
04.06.2025 11:05 Відповісти
Пуйло і його зазомбований терористичний народ вбив багато українських дітей, їх мам, зробив багатьох їх каліками, зруйнував їх будинки, школи, виші. Прощення за ці злочини кацапу не буде ніколи. Але як тобі спиться Боневтіке Потужно-Брехливий, коли в цьому є і твоя вина, бо не підготовка до війни, призначення на важливі посади ворогів України, витрата грошей замість ППО, ракет, дронів на асфальт, розмінування, відведення наших військ і брехня, що нападу не буде? Цим особисто ти зробив задачу по вбивству дітей легчою, відкриваючи йому ворота.
показати весь коментар
04.06.2025 11:11 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2025 11:30 Відповісти
Головне для влади повишення окладів і зарплат керівникам офісу президента, прокуратурі, поліції і військово-цивільній адміністрації, яка в основному складається із кадрів слуг часів януковича.
показати весь коментар
04.06.2025 11:33 Відповісти
хто в лютому 2022-го закликав з телевізора на всю країну - війни не буде, не треба панікувати, виїзжати, скоро травень і будуть шашличкии. А скільки дітей спаслись би якщо заздалегідь їх було би евакуйовано???
показати весь коментар
04.06.2025 11:34 Відповісти
 
 