Зеленський у День пам’яті дітей, загиблих внаслідок російської агресії: Світ не має пробачити цей страшний біль. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський і День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни, закликав притягнути Росію до відповідальності.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цих дітей убила Росія своєю війною. Хлопчики та дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари та обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла жодної секунди, але від яких захищається вже протягом років.



Саме 4 червня ми вшановуємо пам’ять усіх таких дітей. Сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

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Президент наголосив, що світ не має забути й пробачити РФ цей страшний біль і таку агресію.

"У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир", - підсумував він.

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