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Новини Вбивство дітей Злочини РФ проти дітей в Україні
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Кількість загиблих і поранених дітей в Україні зросла втричі за останні три місяці, - ЮНІСЕФ

Загиблі в Україні діти

Упродовж останніх трьох місяців в Україні втричі збільшилася кількість дітей, які загинули або дістали поранення внаслідок агресії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЮНІСЕФ із посиланням на дані ООН.

Так, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, підтверджена кількість дітей, які загинули або дістали поранення в Україні в період з 1 березня по 31 травня 2025 року, зросла більш ніж на 200% порівняно з попереднім кварталом.

Зазначається, що між 1 березня і 31 травня 2025 року було вбито або поранено 222 дитини, тоді як з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року загинули 73 дитини.

Наголошується, що лише у квітні цього року 97 дітей було вбито або покалічено, що є найвищим підтвердженим ООН щомісячним показником дитячих жертв з червня 2022 року.

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"Для дітей по всій Україні немає перепочинку від війни. Ситуація з дітьми перебуває на критичному етапі, оскільки інтенсивні атаки продовжують не лише руйнувати життя, але й порушувати всі аспекти дитинства", – сказала регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінічіс.

Особливе занепокоєння у ЮНІСЕФ викликають також випадки вербування дітей та підлітків в інтернеті для виконання воєнних завдань: організація нападу на військові об'єкти, диверсії чи збір інформації на контрольованій Україною території. Як повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, в результаті таких дій загинули щонайменше двоє хлопчиків, а один дістав поранення.

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"ЮНІСЕФ продовжує закликати до негайного дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також до припинення та запобігання серйозним порушенням прав дітей", - наголосили в організації.

Автор: 

діти (5191) ЮНІСЕФ (157)


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З трампом, ніяк не пов'язано?
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05.07.2025 21:55 Відповісти
Це вже на твоїй совісті, рудий ********, Байденом не відмажешся. Ось до чого привели твої бесіди із вбивцею.
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05.07.2025 21:58 Відповісти
Ну так трампуша з ху-йлом по дітях спеціалісти...
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05.07.2025 22:02 Відповісти
І судячи по тексту занепокоєння, ЮНІСЕФ дупля не відбиває хто це робить...
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05.07.2025 22:05 Відповісти
Подібну криваву статистику, ЮНІСЕФ вів, упродовж 30 років війни московськоії, руками армян проти Азербайджану, у Нагірному Карабасі!!
Так вони, упродовж 30 років війни, і були, лише захвильовані статисти…
А так, то вони, ого-го, які борцуни за гроші!!
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05.07.2025 22:17 Відповісти
 
 