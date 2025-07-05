Кількість загиблих і поранених дітей в Україні зросла втричі за останні три місяці, - ЮНІСЕФ

Упродовж останніх трьох місяців в Україні втричі збільшилася кількість дітей, які загинули або дістали поранення внаслідок агресії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЮНІСЕФ із посиланням на дані ООН.

Так, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, підтверджена кількість дітей, які загинули або дістали поранення в Україні в період з 1 березня по 31 травня 2025 року, зросла більш ніж на 200% порівняно з попереднім кварталом.

Зазначається, що між 1 березня і 31 травня 2025 року було вбито або поранено 222 дитини, тоді як з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року загинули 73 дитини.

Наголошується, що лише у квітні цього року 97 дітей було вбито або покалічено, що є найвищим підтвердженим ООН щомісячним показником дитячих жертв з червня 2022 року.

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"Для дітей по всій Україні немає перепочинку від війни. Ситуація з дітьми перебуває на критичному етапі, оскільки інтенсивні атаки продовжують не лише руйнувати життя, але й порушувати всі аспекти дитинства", – сказала регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінічіс.

Особливе занепокоєння у ЮНІСЕФ викликають також випадки вербування дітей та підлітків в інтернеті для виконання воєнних завдань: організація нападу на військові об'єкти, диверсії чи збір інформації на контрольованій Україною території. Як повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, в результаті таких дій загинули щонайменше двоє хлопчиків, а один дістав поранення.

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"ЮНІСЕФ продовжує закликати до негайного дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також до припинення та запобігання серйозним порушенням прав дітей", - наголосили в організації.