Электрическая дуга от ЛЭП убила несовершеннолетнего ребенка во время отдыха на Закарпатье
На Закарпатье произошло трагическое событие - девочка погибла в результате поражения электрическим током во время отдыха около озера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области.
Обстоятельства трагедии и следственные действия
По предварительным данным, семья находилась на озере в селе Порошково. Девушка находилась под высоковольтной линией электропередач и подняла удочку вверх, что привело к поражению током.
"Электрический разряд возник из-за воздушного зазора - так называемой электрической дуги, которая образуется вблизи линий высокого напряжения", - отмечают в полиции.
Правоохранители установили, что контакт с проводами не был прямым - ток передался через воздух из-за высокого напряжения. Медики пытались спасти ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна окончательно установить причину смерти и все обстоятельства инцидента.
- Ранее сообщалось, что в Тлумаче, что в Ивано-Франковской области, на территории трансформаторной подстанции обнаружили мертвым 11-летнего мальчика.
