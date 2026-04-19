Электрическая дуга от ЛЭП убила несовершеннолетнего ребенка во время отдыха на Закарпатье

На Закарпатье произошло трагическое событие - девочка погибла в результате поражения электрическим током во время отдыха около озера.

Обстоятельства трагедии и следственные действия

По предварительным данным, семья находилась на озере в селе Порошково. Девушка находилась под высоковольтной линией электропередач и подняла удочку вверх, что привело к поражению током.

"Электрический разряд возник из-за воздушного зазора - так называемой электрической дуги, которая образуется вблизи линий высокого напряжения", - отмечают в полиции.

Правоохранители установили, что контакт с проводами не был прямым - ток передался через воздух из-за высокого напряжения. Медики пытались спасти ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна окончательно установить причину смерти и все обстоятельства инцидента.

Читайте также: В результате российской агрессии погибли 699 детей, более 2400 ранены, - ювенальная полиция

Дуга це електричний розряд, а не дроти що висять дугою 😉😅
19.04.2026 20:41 Ответить
Все там написано - в дитини була вудка в руках. ******* вудки майже всі карбонові, а графіт є електро провідником. Не знаю як воно зараз, а раніше до вудок йшли попередження щодо ловлі під ЛЕП, та під час грози
19.04.2026 20:40 Ответить
Ксенія у нас красуня а не розумниця.
19.04.2026 20:47 Ответить
Щось там не договорено. Не може над піднятими руками, у людини, що стоїть на землі виникнути електрина дуга . Цє провода повинні зависнути на 2 метри над землею.
19.04.2026 20:35 Ответить
19.04.2026 20:40
зараз тоже є наліпка з попередженням
19.04.2026 20:45
А там були попереджувальні знаки якісь ? Таких дуг повно. Значить була несправність
19.04.2026 20:40
Дуга це електричний розряд, а не дроти що висять дугою 😉😅
19.04.2026 20:41
Ксенія у нас красуня а не розумниця.
19.04.2026 20:47
Тепер вудки (палка) з якогось карбонату який являється провідником.
19.04.2026 20:48
Вудка могла бути просто мокрою, незалежно від матеріалу. І вже пишуть інші коментатори, що на ******** вудках є відповідне попередження.
19.04.2026 20:55
Теж може бути.
19.04.2026 21:18
на графітових вудках намальованого перехрещене червоним леп, і заборонено ловити під час грози і лініями електропередач, це прям на бланку вудочки написано
19.04.2026 20:49
Те що Ксенія називає "дугою" має назву-стріла провисання проводу.
19.04.2026 20:51
Трагична новина, не часто почуєш про дівчину з вудкою, та ще й під леп, і чому вік не вказаний неповнолітньої дитини?
19.04.2026 20:52
Яка різниця? Вбити струмом в такій ситуації могло будь-кого.
19.04.2026 20:58
Я колись, років 20-25 тому, проїжджав під високовольтною лінією і тут стався такий спалах що в мене обличчя і руки які не були під рукавом так загоріли що через деякий час шкіра злізла. Повезло з очами бо тушив сигарету в попільничці і не дивився на дорогу, а на попільничку. Мене осліпило, я по пам'яті з'їхав на край, зупинився і чекав деякий час поки почав бачити дорогу. То було перед Новим роком, був дощ, мряка і ніч. Я не зрозумів що сталось, аж коли через деякий час знову проїхав тою дорогою і побачив що там високовольтна лінія над дорогою, мабуть 750 кВольт перетинає дорогу в повітрі. Але я сумніваюсь що то між дротами, бо вони досить далеко один від одного, так і не знаю що то було. Чи дуга між дротами, чи на землю через машину, чи щось інше?? На дорозі я був сам, ніяких машин ні на зустріч, ні в нарямку руху. Машина була дизель, без електроніки, як машини того часу, не заглохла, авто радіо перестало працювати, прийшлось міняти разом з антеною і кабальом до неї. Мене струмом не вдарило.
19.04.2026 21:17
 
 