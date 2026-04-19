Электрическая дуга от ЛЭП убила несовершеннолетнего ребенка во время отдыха на Закарпатье

На Закарпатье произошло трагическое событие - девочка погибла в результате поражения электрическим током во время отдыха около озера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области.

Обстоятельства трагедии и следственные действия

По предварительным данным, семья находилась на озере в селе Порошково. Девушка находилась под высоковольтной линией электропередач и подняла удочку вверх, что привело к поражению током.

"Электрический разряд возник из-за воздушного зазора - так называемой электрической дуги, которая образуется вблизи линий высокого напряжения", - отмечают в полиции.

Правоохранители установили, что контакт с проводами не был прямым - ток передался через воздух из-за высокого напряжения. Медики пытались спасти ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна окончательно установить причину смерти и все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Тлумаче, что в Ивано-Франковской области, на территории трансформаторной подстанции обнаружили мертвым 11-летнего мальчика.

