Погрожував ножем і травмував дитину: в Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у СЗЧ. ВIДЕО

В Одесі патрульні затримали чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині. Порушника передали Військовій службі правопорядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію України.

"Учора (19.04, - ред.) на лінію 102 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині", - ідеться в повідомленні.

Як затримали чоловіка

Дитину ушпиталили лікарі швидкої, а патрульні негайно розпочали обстеження прилеглої території.

Інспектори встановили місце перебування порушника, який сховався на території приватного будинку.

Під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози.

Патрульні затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки.

Виявився у СЗЧ

Поліцейські перевірили його особу та встановили, що він вважається як особа, яка самовільно залишила військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку.

"Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - додали патрульні.

