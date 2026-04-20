Погрожував ножем і травмував дитину: в Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебував у СЗЧ. ВIДЕО
В Одесі патрульні затримали чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині. Порушника передали Військовій службі правопорядку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію України.
"Учора (19.04, - ред.) на лінію 102 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині", - ідеться в повідомленні.
Як затримали чоловіка
Дитину ушпиталили лікарі швидкої, а патрульні негайно розпочали обстеження прилеглої території.
- Інспектори встановили місце перебування порушника, який сховався на території приватного будинку.
- Під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози.
- Патрульні затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки.
Виявився у СЗЧ
Поліцейські перевірили його особу та встановили, що він вважається як особа, яка самовільно залишила військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку.
"Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - додали патрульні.
Щойно?
Вам, бл..ь, не догодиш.
Втікають від небезпеки поліцейські-погано, не втікають-теж погано!
То був Київ, а це Рівне.
Перестань бухати.
Поліціянти є різні, як і люди є різні.
Наявність некомпетентних та непридатних серед поліціянтів не робить "поганими"
всіх поліціянтів.