В Кропивницком годами продавали квартиры умерших и одиноких: раскрыта схема на сумму более 5,7 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта группа лиц, которая на протяжении многих лет завладевала квартирами умерших и одиноких граждан, переоформляла их и продавала. По данным следствия, общая сумма ущерба превышает 5,7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры шестерым лицам сообщено о подозрении.

Схема действовала 9 лет

Следствием установлено, что схема действовала как минимум с 2017 года. Участники подбирали квартиры, владельцы которых умерли, не имели наследников или не успели оформить право собственности.

В дальнейшем изготавливали поддельные правоустанавливающие документы, на их основании регистрировали право собственности, осуществляли нотариальное переоформление и продавали жилье. Покупатели не знали о незаконном происхождении квартир.

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В частности, участники группы завладели квартирой женщины, которая находилась на лечении - жилье оформили на подставного лица и продали. В другом случае присвоили квартиру умершего мужчины без наследников, использовав поддельные документы.











Избраны меры пресечения

14 апреля проведены обыски по местам проживания причастных лиц.

Части подозреваемых избраны меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога.

В отношении остальных в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 1 млн грн.

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Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей УК Украины, в частности мошенничество в крупных и особо крупных размерах, подделка документов, легализация имущества, а также покушение на завладение имуществом (ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).