Детская резервная сборная по каратэ завоевала 13 наград в Софии

Детская резервная сборная Украины по каратэ успешно выступила на международном турнире Sofia Open 2026 в Болгарии, завоевав 13 наград: 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Участие команды состоялось при поддержке бизнесмена Василия Костюка.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации каратэ.

Соревнования проходили 9-10 мая в Софии и собрали более 2000 спортсменов из 16 стран — от юных каратистов до ветеранов. В целом сборная Украины заняла первое место в командном зачете, завоевав 132 медали: 45 золотых, 34 серебряных и 53 бронзовых.

Детская резервная сборная Украины объединила спортсменов в возрасте 10-13 лет из Киева, Одессы, Черновцов, Николаева и Харькова. Главным тренером команды является Олег Ястребов, в тренерский штаб также вошли Дмитрий Куксенко и Максим Зрыбнев.

Проект детской резервной сборной, который инициировал и финансирует Василий Костюк, дает юным каратистам возможность выступать на международных турнирах, приобретать опыт и расти в конкурентной спортивной среде. Благодаря такому системному подходу его уже называют одним из самых интересных и перспективных в европейском каратэ.

"Мы не просто формируем команду для отдельного турнира — мы создаем систему, которая помогает выращивать будущих чемпионов Украины, Европы и мира. Особенно важно поддерживать детей из регионов, которые сегодня живут в чрезвычайно сложных условиях из-за войны. Для них спорт часто становится источником силы, дисциплины, веры в себя и в свое будущее", — отметил Василий Костюк.

Следующим международным стартом резервной сборной станет этап Юношеской лиги в Порече (Хорватия) в июле. Участие команды также состоится при поддержке Василия Костюка.

Напомним, украинский бизнесмен Василий Костюк получил почетное признание от Украинской федерации каратэ за вклад в развитие и поддержку юных спортсменов — ему был присвоен черный пояс и третий дан.

Также президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак ранее заявлял, что благодаря меценатской поддержке Василия Костюка украинское каратэ вышло на новый уровень.