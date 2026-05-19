Детская резервная сборная по каратэ завоевала 13 наград в Софии
Promoted
Детская резервная сборная Украины по каратэ успешно выступила на международном турнире Sofia Open 2026 в Болгарии, завоевав 13 наград: 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Участие команды состоялось при поддержке бизнесмена Василия Костюка.
Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации каратэ.
Соревнования проходили 9-10 мая в Софии и собрали более 2000 спортсменов из 16 стран — от юных каратистов до ветеранов. В целом сборная Украины заняла первое место в командном зачете, завоевав 132 медали: 45 золотых, 34 серебряных и 53 бронзовых.
Детская резервная сборная Украины объединила спортсменов в возрасте 10-13 лет из Киева, Одессы, Черновцов, Николаева и Харькова. Главным тренером команды является Олег Ястребов, в тренерский штаб также вошли Дмитрий Куксенко и Максим Зрыбнев.
Проект детской резервной сборной, который инициировал и финансирует Василий Костюк, дает юным каратистам возможность выступать на международных турнирах, приобретать опыт и расти в конкурентной спортивной среде. Благодаря такому системному подходу его уже называют одним из самых интересных и перспективных в европейском каратэ.
"Мы не просто формируем команду для отдельного турнира — мы создаем систему, которая помогает выращивать будущих чемпионов Украины, Европы и мира. Особенно важно поддерживать детей из регионов, которые сегодня живут в чрезвычайно сложных условиях из-за войны. Для них спорт часто становится источником силы, дисциплины, веры в себя и в свое будущее", — отметил Василий Костюк.
Следующим международным стартом резервной сборной станет этап Юношеской лиги в Порече (Хорватия) в июле. Участие команды также состоится при поддержке Василия Костюка.
Напомним, украинский бизнесмен Василий Костюк получил почетное признание от Украинской федерации каратэ за вклад в развитие и поддержку юных спортсменов — ему был присвоен черный пояс и третий дан.
Также президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак ранее заявлял, что благодаря меценатской поддержке Василия Костюка украинское каратэ вышло на новый уровень.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Історично та офіційно акціями «Прикарпаттяобленерго» володіють компанії, пов'язані з братами Суркісами та Ігорем Коломойським.
Бізнесмен, меценат, патріот!!! Ага.