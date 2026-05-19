Атака РФ на Запорожье: повреждено 17 домов, десятки выбитых окон

На Запорожье вследствие вечернего обстрела российской армией повреждено 17 домов частного сектора.

Об этом в Telegram сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Зафиксировано повреждение не менее 70 окон, а в девяти домах повреждены кровли. Часть крыш уже временно восстановили — работники КСВАСС накрыли пленкой кровли трех домов.

В контакт-центр поступило 17 обращений от жителей по поводу поврежденных окон, дверей и крыш. Всего в специальный реестр внесены данные о 20 пострадавших лицах. Потребности в отселении людей в места временного проживания пока не зафиксировано.

Пожар на промышленном объекте

Вследствие удара российских войск на Запорожье возник пожар на одном из промышленных объектов. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

