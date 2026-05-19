Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджено 17 будинків, десятки вибитих вікон

У Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки російської армії пошкоджено 17 будинків приватного сектору.

Про це в телеграмі повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пошкодження щонайменше 70 вікон, а у дев’яти будинках пошкоджені покрівлі. Частину дахів уже тимчасово відновили — працівники КСВАРС накрили плівкою покрівлі трьох будинків.

До контакт-центру надійшло 17 звернень від мешканців щодо пошкоджених вікон, дверей і дахів. Загалом до спеціального реєстру внесено дані про 20 постраждалих осіб. Потреби у відселенні людей до місць тимчасового проживання наразі не зафіксовано.

Пожежа на промисловому об’єкті

Внаслідок удару російських військ у Запоріжжі виникла пожежа на одному з промислових об’єктів. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

