Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджено 17 будинків, десятки вибитих вікон

Фото: Архівне фото

У Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки російської армії пошкоджено 17 будинків приватного сектору.

Про це в телеграмі повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зафіксовано пошкодження щонайменше 70 вікон, а у дев’яти будинках пошкоджені покрівлі. Частину дахів уже тимчасово відновили — працівники КСВАРС накрили плівкою покрівлі трьох будинків.

До контакт-центру надійшло 17 звернень від мешканців щодо пошкоджених вікон, дверей і дахів. Загалом до спеціального реєстру внесено дані про 20 постраждалих осіб. Потреби у відселенні людей до місць тимчасового проживання наразі не зафіксовано.

Читайте: Мати за 600 грн на день продавала сина для жебракування: суд виніс вирок. ФОТО

Пожежа на промисловому об’єкті

Внаслідок удару російських військ у Запоріжжі виникла пожежа на одному з промислових об’єктів. Інформація про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали 960 ударів по Запорізькій області: семеро поранених. ФОТО