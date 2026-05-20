Мошенник обманул дочь погибшего воина на 700 тыс. грн

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева 20-летнему киевлянину предъявлено подозрение в мошенничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Предложил заработок на криптовалюте

По данным следствия, парень познакомился с 20-летней девушкой из Одессы в чат-боте для знакомств и предложил ей заработок на криптовалюте. Для этого попросил доступ к онлайн-банкингу, заверив, что речь идет лишь о пустой карте.

На самом деле же он получил доступ ко всем ее счетам и увидел значительные выплаты, которые девушка получила от государства после гибели отца-военного.

Сначала подозреваемый ежедневно снимал небольшие суммы через кассы супермаркетов, а впоследствии начал переводить деньги на посторонние карты и покупать криптовалюту. Когда потерпевшая заметила исчезновение средств и обратилась в банк, парень убедил ее не доверять сотрудникам финучреждения.

Какой суммой завладел мошенник?

В общей сложности он завладел 700 тыс. гривен и даже закрыл счет девушки.



При этом оказалось, что лично они никогда не виделись, а на своих фото, которые присылал подозреваемый, был другой человек.



Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 тыс. гривен.