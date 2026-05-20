Шахрай ошукав доньку загиблого воїна на 700 тис.грн

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 20-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві.

Запропонував заробіток на криптовалюті

За даними слідства, хлопець познайомився з 20-річною дівчиною з Одеси у чат-боті для знайомств та запропонував їй заробіток на криптовалюті. Для цього попросив доступ до онлайн-банкінгу, запевнивши, що мова лише про порожню картку.

Насправді ж він отримав доступ до всіх її рахунків і побачив значні виплати, які дівчина отримала від держави після загибелі батька-військового.

Спочатку підозрюваний щодня знімав невеликі суми через каси супермаркетів, а згодом почав переводити гроші на сторонні картки та купувати криптовалюту. Коли потерпіла помітила зникнення коштів і звернулася до банку, хлопець переконав її не довіряти працівникам фінустанови.

Якою сумою заволодів шахрай?

Загалом він заволодів 700 тис. гривень та навіть закрив рахунок дівчини.



При цьому виявилося, що особисто вони ніколи не бачилися, а на своїх фото, які надсилав підозрюваний, була інша людина.



Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 700 тис. гривень.