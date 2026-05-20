6 тысяч долларов за переправку через границу - на Закарпатье ГБР разоблачило пограничника

На Закарпатье правоохранители разоблачили военнослужащего-пограничника, который за 6 тысяч долларов США предлагал незаконно переправить мужчину через государственную границу в сторону Словакии. Фигуранта задержали сразу после получения денег.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как действовал злоумышленник

По данным следствия, старший солдат предлагал мужчине за 6 тысяч долларов США незаконно пересечь границу в направлении Словакии вне пунктов пропуска.



Он подробно инструктировал "клиента", как действовать, где скрываться и по какому маршруту двигаться, в частности показывал путь через Google Maps.



В то же время, по предварительным данным, военнослужащий не имел реальной возможности организовать такой переход.



Фигуранта задержали сразу после получения денег.

Угрожает до 9 лет лишения свободы

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.





