6 тысяч долларов за переправку через границу - на Закарпатье ГБР разоблачило пограничника
На Закарпатье правоохранители разоблачили военнослужащего-пограничника, который за 6 тысяч долларов США предлагал незаконно переправить мужчину через государственную границу в сторону Словакии. Фигуранта задержали сразу после получения денег.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Как действовал злоумышленник
По данным следствия, старший солдат предлагал мужчине за 6 тысяч долларов США незаконно пересечь границу в направлении Словакии вне пунктов пропуска.
Он подробно инструктировал "клиента", как действовать, где скрываться и по какому маршруту двигаться, в частности показывал путь через Google Maps.
В то же время, по предварительным данным, военнослужащий не имел реальной возможности организовать такой переход.
Фигуранта задержали сразу после получения денег.
Угрожает до 9 лет лишения свободы
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений.
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.
