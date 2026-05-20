6 тисяч доларів за переправлення через кордон - на Закарпатті ДБР викрило прикордонника
На Закарпатті правоохоронці викрили військовослужбовця-прикордонника, який за 6 тисяч доларів США пропонував незаконно переправити чоловіка через державний кордон у напрямку Словаччини. Фігуранта затримали одразу після отримання коштів.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Як діяв зловмисник
За даними слідства, старший солдат пропонував чоловікові за 6 тисяч доларів США незаконно перетнути кордон у напрямку Словаччини поза пунктами пропуску.
Він детально інструктував "клієнта", як діяти, де переховуватися та яким маршрутом рухатися, зокрема показував шлях через Google Maps.
Водночас за попередніми даними, військовослужбовець не мав реальної можливості організувати такий перехід.
Фігуранта затримали одразу після отримання грошей.
Загрожує до 9 років ув'язнення
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.
