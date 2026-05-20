Зеленский принял верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Панамы, Монголии и Перу, которые будут работать в Украине по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина расширяет дипломатические контакты со странами Латинской Америки и Азии

Во время встречи Зеленский принял верительные грамоты от посла Панамы Хорхе Рикардо Силена Сантаколомы, посла Монголии Наваан-Юнден Оюундарь и посла Перу Глории Лиссетт Нальварте Симони де Исаси.

Во время общения с представителем Панамы стороны обсудили сотрудничество в сфере аграрных технологий и развитие торговли.

Отдельно была отмечена роль Панамы как логистического хаба Латинской Америки. Украинская сторона поблагодарила за поддержку международных резолюций, осуждающих российскую агрессию, а также за участие в коалиции по возвращению украинских детей.

С послом Монголии обсудили гуманитарную помощь и развитие сотрудничества в аграрной и горнодобывающей сферах. Украинская сторона поблагодарила за поддержку.

Во время встречи с послом Перу речь шла о развитии двусторонних отношений и возобновлении контактов на высшем уровне. Перу также последовательно поддерживает международные решения по осуждению российской агрессии.

Читайте также: Число участников Коалиции за возвращение украинских детей выросло до 49, — МИД