РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9239 посетителей онлайн
Новости Назначение новых послов
177 9

Зеленский принял верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу

Зеленский принимает верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Панамы, Монголии и Перу, которые будут работать в Украине по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина расширяет дипломатические контакты со странами Латинской Америки и Азии

Во время встречи Зеленский принял верительные грамоты от посла Панамы Хорхе Рикардо Силена Сантаколомы, посла Монголии Наваан-Юнден Оюундарь и посла Перу Глории Лиссетт Нальварте Симони де Исаси.

Во время общения с представителем Панамы стороны обсудили сотрудничество в сфере аграрных технологий и развитие торговли.

Отдельно была отмечена роль Панамы как логистического хаба Латинской Америки. Украинская сторона поблагодарила за поддержку международных резолюций, осуждающих российскую агрессию, а также за участие в коалиции по возвращению украинских детей.

С послом Монголии обсудили гуманитарную помощь и развитие сотрудничества в аграрной и горнодобывающей сферах. Украинская сторона поблагодарила за поддержку.

Во время встречи с послом Перу речь шла о развитии двусторонних отношений и возобновлении контактов на высшем уровне. Перу также последовательно поддерживает международные решения по осуждению российской агрессии.

Читайте также: Число участников Коалиции за возвращение украинских детей выросло до 49, — МИД

Автор: 

посол (1810) Монголия (42) Панама (59)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І усі ці посли - кацапські шпіони
показать весь комментарий
20.05.2026 21:28 Ответить
Панама Монголія Перу . Ну і чим вони можуть бути корисними для України ?
показать весь комментарий
20.05.2026 21:31 Ответить
Для отчетности. Зегевара такое любит).
показать весь комментарий
20.05.2026 21:33 Ответить
як мінімум видавати візи. Як максимум надавати допомогу, нормально голосувати в тому ж ООН. Претензія в чому, що в нас працюють дипломати різних стран?
показать весь комментарий
20.05.2026 21:40 Ответить
А у перуанцев можно выпросить стадо альпаков, белых особенно, шерсть там сильная. Морозов не бояться, едят не много и всё подряд. Всё равно коров нет давно. И быков тоже.
показать весь комментарий
20.05.2026 22:32 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 21:33 Ответить
"ідіть у сраку"
показать весь комментарий
20.05.2026 21:34 Ответить
Шо,плятьразбудили,под коксом после Сербии, данунах...
показать весь комментарий
20.05.2026 21:34 Ответить
амiнь.
показать весь комментарий
20.05.2026 21:58 Ответить
 
 