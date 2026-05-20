До 2030 года правительство планирует трудоустроить 100 тысяч ветеранов, – Свириденко

правительство совместно с бизнесом трудоустроит 100 тысяч ветеранов до 2030 года

Кабинет Министров совместно с бизнес-сообществом разрабатывает программы обучения, переквалификации, поддержки ветеранского предпринимательства и грантовые программы. В планах к 2030 году трудоустроить 100 тысяч ветеранов и ветеранок.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с ветеранами, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина формирует ветеранскую политику прямо во время войны. Для нас важно сделать государственную поддержку простой, доступной и эффективной именно там, где она нужна ветеранам. Работаем над этим вместе", — заявила Свириденко.

Она отметила, что задача правительства — не только помочь с трудоустройством, но и создать возможности для профессионального развития после службы.

"До 2030 года хотим трудоустроить 100 тысяч ветеранов и ветеранок. Вместе с бизнесом работаем над программами обучения, переквалификации, поддержки ветеранского предпринимательства и грантовыми программами", — рассказала премьер-министр.

Сопровождение ветеранов

Кроме того, Свириденко рассказала, что в громадах уже работают более 2600 специалистов по сопровождению ветеранов и их семей. Они помогают с доступом к услугам, реабилитации и поддержке.

По словам премьер-министра, в планах правительства увеличить количество таких специалистов до 3400, особенно в прифронтовых регионах.

попередніх, запланованих 500 000, навіть не ветеранів, вже працевлаштували ))
20.05.2026 22:02 Ответить
а до 2040 видати ключі від квартир на Марсі

який ниций кіздьож від стюрардеси дєрьмака свиридні
20.05.2026 22:03 Ответить
Сподіваюсь, до 2030, забути про Зе-уряд...
20.05.2026 22:04 Ответить
ну вже ніколи не забудемо ..

а от щоб здихатись - так да ..і бажано щоб zельоні гниди конали на палях, суки
20.05.2026 22:05 Ответить
А Ви оптиміст
20.05.2026 22:05 Ответить
не переживайте цей уряд забудете, але простий і мудрий нарід на виборах приведе до влади не гірше - якогось таксиста із мігрантів з Бангладеш - буде зовсім нове обличчя нової команди
20.05.2026 22:12 Ответить
Спочатку, дієва люстрація вірьовкою або простим дроном, цієї поторочі з Урядового кварталу, що мафію та корупцію розвела з2020 року, а потім будемо бачить, як без них Україну розвивати без кабміндічів зеленського з єрмаком оманським!!
20.05.2026 22:20 Ответить
А там и правительство Свириденко (сколько их уже было) сменится. Ну как обычно- на@во. Все збс.
20.05.2026 22:10 Ответить
" працюють понад 2600 фахівців" - це що, нова схема для ухилянтів та розпилу бабла ?
20.05.2026 22:10 Ответить
Хто до війни був толковий і без підтримки не пропаде.Однополчанин списався після поранення,за бойові купив обладнання,займається будівництвом.Інший бухає на пенсію.Хоч 5 нянь до нього пристав,толку не буде.
20.05.2026 22:11 Ответить
Не зрозумів!За бойові списалися ??Бухати потрібне здоров*я.І ти списаний ?
20.05.2026 22:14 Ответить
Бо ти кацапський дебіл.Де тобі зрозуміть?У всіх хто воював є гроші які платили за участь у бд.Іноді по декілька міліонів.У тих хто бухав немає.
20.05.2026 22:20 Ответить
ти настільки тупий,що не зрозумів написаного.Іди ***** короче!
20.05.2026 22:22 Ответить
За гроші і списалися ,тупорила ти ****!Бухать є сила,за що списаний ?
20.05.2026 22:24 Ответить
Тупа кацапська свиня.Списуються на законних підставах.Їх є 20.А звідки то знать пукінській гниді?
20.05.2026 22:28 Ответить
Чомусь списані здоровіші за бусифікованих .
20.05.2026 22:30 Ответить
Ти списаний за що і той,що бухає?Чорти,або ******.Сидиш тут казки розповідаєш
20.05.2026 22:31 Ответить
Ти скоріш за все гівно,яке працює в ТЦК
20.05.2026 22:33 Ответить
ПНХ,свинота кацапська.Кабан пятак. Більше тебе годувать не буду.Скільки фублєй за комент?На роботу нормальну не береть,бо ти тупий навіть для кацапа.
20.05.2026 22:38 Ответить
Так и запишем: помощь только толковым. С ПТСР и прочим не беспокоить.
20.05.2026 22:21 Ответить
Ще один кацап.ПТСР є практично у всіх після війни.
20.05.2026 22:43 Ответить
Рот свой поганый закрой. Живу с ПТСР с 2014, у тебя забыл спросить.
20.05.2026 22:45 Ответить
у срср обіцяли кожній родини квартиру у 2000 році,

нічого не змінилося - радянщина ніколи не вийде
20.05.2026 22:12 Ответить
Для цього потрібен мудрий наріт-надійна опора для аферистів
20.05.2026 22:15 Ответить
А чому 100 000? Вова завжди оперує мільярдами.
20.05.2026 22:16 Ответить
Так он, Полтавський тцк вже влаштовує ветеранів на роботу.
20.05.2026 22:17 Ответить
Тобто, це шобло збирається правити до 2030 року? А значить, і війна триватиме до 2030, бо виборів не буде? А#уєть...
20.05.2026 22:20 Ответить
колись я планував 100 тис. баб. Баобаб. Буду.
20.05.2026 22:21 Ответить
Деркач-мертвечук-вагнерівці-бакай- сівкович-бананов, з помічниками ригоАНАЛІВ, теж будуть працевлаштовані в Урядовому кварталі???
20.05.2026 22:23 Ответить
Пофіг. Все що вони кажуть не вартує нічого. Все що вони роблять - лише знищує етнос
20.05.2026 22:29 Ответить
ветерани, думаю, самі розберуться. Демобілізуйте їх спочатку...
20.05.2026 22:32 Ответить
Це по 10 000 віслючих дерев на ветерана - зелений райський сад, *****!
20.05.2026 22:41 Ответить
Ветераны в курсе?
20.05.2026 22:44 Ответить
а що, джентльмени з Азії і Африки із своєю релігією, звичаями і кухнею зеленим покидькам вже не потрібні?
20.05.2026 22:48 Ответить
 
 