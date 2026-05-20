До 2030 года правительство планирует трудоустроить 100 тысяч ветеранов, – Свириденко
Кабинет Министров совместно с бизнес-сообществом разрабатывает программы обучения, переквалификации, поддержки ветеранского предпринимательства и грантовые программы. В планах к 2030 году трудоустроить 100 тысяч ветеранов и ветеранок.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с ветеранами, информирует Цензор.НЕТ.
Трудоустройство ветеранов
"Украина формирует ветеранскую политику прямо во время войны. Для нас важно сделать государственную поддержку простой, доступной и эффективной именно там, где она нужна ветеранам. Работаем над этим вместе", — заявила Свириденко.
Она отметила, что задача правительства — не только помочь с трудоустройством, но и создать возможности для профессионального развития после службы.
"До 2030 года хотим трудоустроить 100 тысяч ветеранов и ветеранок. Вместе с бизнесом работаем над программами обучения, переквалификации, поддержки ветеранского предпринимательства и грантовыми программами", — рассказала премьер-министр.
Сопровождение ветеранов
Кроме того, Свириденко рассказала, что в громадах уже работают более 2600 специалистов по сопровождению ветеранов и их семей. Они помогают с доступом к услугам, реабилитации и поддержке.
По словам премьер-министра, в планах правительства увеличить количество таких специалистов до 3400, особенно в прифронтовых регионах.
нічого не змінилося - радянщина ніколи не вийде