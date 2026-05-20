До 2030 року уряд планує працевлаштувати 100 тисяч ветеранів,- Свириденко

Кабінет Міністрів разом із бізнесом працює над програмами навчання, перекваліфікації, підтримкою ветеранського підприємництва та грантовими програмами. У планах до 2030 року працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з ветеранами, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна формує ветеранську політику просто під час війни. Для нас важливо зробити державну підтримку простою, доступною й ефективною саме там, де вона потрібна ветеранам. Працюємо над цим разом", - заявила Свириденко.

Вона зазначила, що завдання уряду - не лише допомогти з працевлаштуванням, а й створити можливості для професійного розвитку після служби.

"До 2030 року хочемо працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок. Разом із бізнесом працюємо над програмами навчання, перекваліфікації, підтримкою ветеранського підприємництва та грантовими програмами", - розповіла прем'єрка.

Супровід ветеранів

Крім того, Свириденко розповіла, що громадах уже працюють понад 2600 фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки.

За словами прем'єрки, у планах уряду збільшити кількість таких фахівців до 3400, особливо у прифронтових регіонах.

попередніх, запланованих 500 000, навіть не ветеранів, вже працевлаштували ))
20.05.2026 22:02 Відповісти
а до 2040 видати ключі від квартир на Марсі

який ниций кіздьож від стюрардеси дєрьмака свиридні
20.05.2026 22:03 Відповісти
Сподіваюсь, до 2030, забути про Зе-уряд...
20.05.2026 22:04 Відповісти
ну вже ніколи не забудемо ..

а от щоб здихатись - так да ..і бажано щоб zельоні гниди конали на палях, суки
20.05.2026 22:05 Відповісти
А Ви оптиміст
20.05.2026 22:05 Відповісти
не переживайте цей уряд забудете, але простий і мудрий нарід на виборах приведе до влади не гірше - якогось таксиста із мігрантів з Бангладеш - буде зовсім нове обличчя нової команди
20.05.2026 22:12 Відповісти
А там и правительство Свириденко (сколько их уже было) сменится. Ну как обычно- на@во. Все збс.
20.05.2026 22:10 Відповісти
" працюють понад 2600 фахівців" - це що, нова схема для ухилянтів та розпилу бабла ?
20.05.2026 22:10 Відповісти
Хто до війни був толковий і без підтримки не пропаде.Однополчанин списався після поранення,за бойові купив обладнання,займається будівництвом.Інший бухає на пенсію.Хоч 5 нянь до нього пристав,толку не буде.
20.05.2026 22:11 Відповісти
у срср обіцяли кожній родини квартиру у 2000 році,

нічого не змінилося - радянщина ніколи не вийде
20.05.2026 22:12 Відповісти
 
 