До 2030 року уряд планує працевлаштувати 100 тисяч ветеранів,- Свириденко

Кабінет Міністрів разом із бізнесом працює над програмами навчання, перекваліфікації, підтримкою ветеранського підприємництва та грантовими програмами. У планах до 2030 року працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з ветеранами, інформує Цензор.НЕТ.

Працевлаштування ветеранів

"Україна формує ветеранську політику просто під час війни. Для нас важливо зробити державну підтримку простою, доступною й ефективною саме там, де вона потрібна ветеранам. Працюємо над цим разом", - заявила Свириденко.

Вона зазначила, що завдання уряду - не лише допомогти з працевлаштуванням, а й створити можливості для професійного розвитку після служби.

"До 2030 року хочемо працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок. Разом із бізнесом працюємо над програмами навчання, перекваліфікації, підтримкою ветеранського підприємництва та грантовими програмами", - розповіла прем'єрка.

Супровід ветеранів

Крім того, Свириденко розповіла, що громадах уже працюють понад 2600 фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки.

За словами прем'єрки, у планах уряду збільшити кількість таких фахівців до 3400, особливо у прифронтових регіонах.

