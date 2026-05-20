Киевское "Динамо" завоевало Кубок Украины

Киевское "Динамо" одержало победу в финале Кубка Украины сезона 2025/26.

Как сообщает Цензор.НЕТ, финальный матч состоялся во Львове.

Финал под контролем киевлян

В решающем матче соперником киевлян стал "Чернигов", представляющий Первую лигу. "Динамо" считалось фаворитом и с первых минут имело преимущество на поле.

Команда активно атаковала, создавала моменты и заставляла соперника действовать в обороне.

Первый гол был забит на 26-й минуте. Виталий Буяльский точно пробил под перекладину.

На 34-й минуте "Чернигов" сумел сравнять счет. После подачи со штрафного Анатолий Романченко головой отправил мяч в сетку.

Дубль Буяльского и точка от Ярмоленко

Во втором тайме "Динамо" снова вышло вперед. Буяльский оформил дубль после передачи партнеров и точного удара в нижний угол.

Впоследствии окончательный счет установил Андрей Ярмоленко, который вышел на замену и забил на 70-й минуте.

"Три мяча – дубль Буяльского и гол Ярмоленко – принесли победу киевлянам в финале Кубка Украины".

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Динамо". Для киевского клуба этот Кубок Украины стал 14-м в истории.