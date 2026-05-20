Київське "Динамо" здобуло Кубок України

Київське "Динамо" здобуло перемогу у фіналі Кубка України сезону 2025/26.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фінальний матч відбувся у Львові.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фінал під контролем киян

У вирішальному матчі суперником киян став "Чернігів", який представляє Першу лігу. "Динамо" вважалося фаворитом і з перших хвилин мало перевагу на полі.

Команда активно атакувала, створювала моменти та змушувала суперника діяти в обороні.

Перший гол було забито на 26-й хвилині. Віталій Буяльський точно пробив під поперечину.

На 34-й хвилині "Чернігів" зумів зрівняти рахунок. Після подачі зі штрафного Анатолій Романченко головою відправив м’яч у сітку.

Читайте також: Головним тренером збірної України з футболу став італієць Андреа Мальдера. ВIДЕО

Дубль Буяльського і крапка від Ярмоленка

У другому таймі "Динамо" знову вийшло вперед. Буяльський оформив дубль після передачі партнерів і точного удару у нижній кут.

Згодом остаточний рахунок встановив Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну та забив на 70-й хвилині.

"Три м’ячі – дубль Буяльського та гол Ярмоленка – принесли перемогу киянам у фіналі Кубка України".

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "Динамо". Для київського клубу цей Кубок України став 14-м в історії.

Також читайте: "Шахтар" програв "Крістал Пелас" та завершив виступи у Лізі конференцій

"Чернігів" став головною несподіванкою Кубка України

Вихід "Чернігова" у фінал Кубка України став несподіванкою для багатьох. Команда швидко здобула підтримку вболівальників не лише у своєму місті, а й по всій країні.

Цікаво, що навіть частина фанатів "Динамо" симпатизувала чернігівцям. Батько Андрія Ярмоленка відкрито підтримував команду з рідного міста, а Назар Волошин емоційно реагував на гру воротаря Максима Татаренка у попередніх матчах.

Клуб має один із найменших бюджетів у Першій лізі. При цьому команда робить ставку на місцевих футболістів.

Більшість гравців — із Чернігова та області, а також колишні представники "Десни".

Такий підхід став свідомим вибором керівництва. Попри складні умови, команда змогла дійти до фіналу і стала одним із головних відкриттів турніру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": FIFA збільшить призовий фонд Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Скільки отримають команди?