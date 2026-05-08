"Шахтар" програв "Крістал Пелас" та завершив виступи у Лізі конференцій

Донецький "Шахтар" завершив виступ у Лізі конференцій після поразки від "Крістал Пелас" у матчі-відповіді півфіналу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результаті поєдинку в Лондоні.

Українська команда поступилася з рахунком 1:2, хоча по ходу гри змогла відігратися після швидкого пропущеного м’яча. У другому таймі суперник знову вийшов уперед і втримав перевагу до фінального свистка.

Швидкий старт і відповідь Шахтаря

Господарі активно розпочали матч і вже на старті створили небезпечний момент. Один із голів був скасований після перегляду VAR через офсайд. Попри це, "Крістал Пелас" продовжив тиск і відкрив рахунок на 25-й хвилині після рикошету.

"Шахтар" не знітився і поступово перехопив контроль над м’ячем. Команда більше володіла ініціативою і змогла відігратися ще до перерви. Після передачі Педро Енріке Егіналдо точним ударом зрівняв рахунок.

До перерви український клуб активно використовував стандарти, а суперник відповів ударом у штангу.

Другий тайм вирішив долю матчу

Після перерви "Шахтар" мав хорошу нагоду вийти вперед, однак воротар суперника врятував свою команду. У відповідь "Крістал Пелас" провів швидку атаку і забив другий м’яч.

Після цього донецький клуб зробив кілька замін і пішов вперед великими силами. Команда створювала моменти, але реалізація підвела. Воротар англійського клубу неодноразово рятував свою команду.

У кінцівці "Шахтар" продовжував атакувати, проте зрівняти рахунок так і не вдалося. Додатковою проблемою стала травма одного з гравців, якого довелося замінити ще в першому таймі.

Таким чином, українська команда завершила виступ у турнірі на стадії півфіналу.