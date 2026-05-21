Шмыгаль обсудил с шахтерскими профсоюзами разблокирование счетов госшахт
Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль встретился с руководителями профсоюзов угольной отрасли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики.
Что обсуждали
Во время встречи речь шла о работе государственных шахт и поддержке угольной отрасли в условиях войны.
По словам Шмыгаля, в настоящее время совместно с Министерством финансов и народными депутатами прорабатываются решения по разблокированию счетов государственных шахт.
Какие вопросы подняли
Также участники встречи обсудили продление государственной программы поддержки шахт для выплаты заработной платы работникам.
Отдельно речь шла о сохранении рабочих мест независимо от передачи предприятий в сферу управления Фонда госимущества.
Кроме того, в Минэнерго заявили о подготовке изменений по актуализации производств, профессий и должностей для сохранения права работников на льготное пенсионное обеспечение.
