Шмыгаль обсудил с шахтерскими профсоюзами разблокирование счетов госшахт

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль встретился с руководителями профсоюзов угольной отрасли.

Что обсуждали

Во время встречи речь шла о работе государственных шахт и поддержке угольной отрасли в условиях войны.

По словам Шмыгаля, в настоящее время совместно с Министерством финансов и народными депутатами прорабатываются решения по разблокированию счетов государственных шахт.

Какие вопросы подняли

Также участники встречи обсудили продление государственной программы поддержки шахт для выплаты заработной платы работникам.

Отдельно речь шла о сохранении рабочих мест независимо от передачи предприятий в сферу управления Фонда госимущества.

Кроме того, в Минэнерго заявили о подготовке изменений по актуализации производств, профессий и должностей для сохранения права работников на льготное пенсионное обеспечение.

