Оккупанты в Днепрорудном присвоили 93 миллиона рублей из зарплат шахтеров, - ЦНС

На временно оккупированном железорудном комбинате в городе Днепрорудное Запорожской области российская оккупационная администрация организовала масштабную коррупционную схему, присвоив более 93 миллионов рублей из фонда заработной платы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.

По данным Центра, шахтеры предприятия не получают заработную плату с апреля 2024 года, несмотря на постоянные обещания оккупантов о "стабильности". Между тем коллаборационисты отчитались перед Москвой о якобы полном погашении долгов.

"Бюджетные средства были просто разворованы ставленниками Кремля, которые прикрылись фальшивыми документами о выполнении обязательств", – говорится в сообщении.

Таким образом, сотни шахтеров и членов их семей остались без каких-либо средств к существованию.

В Центре национального сопротивления отмечают, что ситуация в Днепрорудном является типичным примером практики захватчиков на оккупированных территориях – полной коррупции, мародерства и присвоения чужого труда.

