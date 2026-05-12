Оккупанты в Днепрорудном присвоили 93 миллиона рублей из зарплат шахтеров, - ЦНС

На ВОТ Запорожской области оккупанты не платят зарплаты

На временно оккупированном железорудном комбинате в городе Днепрорудное Запорожской области российская оккупационная администрация организовала масштабную коррупционную схему, присвоив более 93 миллионов рублей из фонда заработной платы.

По данным Центра, шахтеры предприятия не получают заработную плату с апреля 2024 года, несмотря на постоянные обещания оккупантов о "стабильности". Между тем коллаборационисты отчитались перед Москвой о якобы полном погашении долгов.

"Бюджетные средства были просто разворованы ставленниками Кремля, которые прикрылись фальшивыми документами о выполнении обязательств", – говорится в сообщении.

Таким образом, сотни шахтеров и членов их семей остались без каких-либо средств к существованию.

В Центре национального сопротивления отмечают, что ситуация в Днепрорудном является типичным примером практики захватчиков на оккупированных территориях – полной коррупции, мародерства и присвоения чужого труда.

коррупция оккупация шахтеры Запорожская область заработная плата
Як просили шахтарі з сім'ями, у 2014-16 роках, волаючи - прутін ввєді!!
Так і отримали результат від орків!! Десь отам по копанках, і шахтарі звягільського - єфремова, батрачить на орків?!?
12.05.2026 10:57 Ответить
Причинно-наслідкові зв'язки від дій отої «горстки насєлєнія» у кожному населеному пункті Півдня та Сходу України!! Це теж саме, що на питання за кого ви голосували у 2019 році, вони всі плюються і матюччя гнуть на зеленського!!
12.05.2026 11:13 Ответить
Ви хоч читаєте де знахрдиться Дніпрорудне-це запорізька обл.В Запоріжжі та області ні хто не волав "путин введи" окрім горстки маргіналів та невеличкої групи пенсіонерів.
12.05.2026 11:05 Ответить
За Зєлю в "єдіном поривє" проголосувала вся Україна (окрім Львівської області, якшо не помиляюся). Тож я б цим чувакам не дуже дорікав. Принаймні не більше, ніж всім іншім.
12.05.2026 11:32 Ответить
Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців у другому турі президентських виборів 2019 року. Згідно із даними всіх 199 територіальних виборчих округів явка українців на вибори склала 61,37% (без врахування закордонного виборчого округу - 62,09%). Тобто у голосуванні взяли участь 17,085 мільйона громадян.(С)
Оце і увесь «єдиний парив отих 73% виборців»!!
12.05.2026 11:48 Ответить
Ті, хто не явився = проголосував за Зєлю. Після першого тура це було очевидно.
12.05.2026 11:59 Ответить
Осьо більш інформативна і офіційна картинка: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp313pt001f01=720.html
12.05.2026 12:02 Ответить
Ну, в нам що з цього, чим більше крадуть, тим дебіли почнуть думати. Може і прозріння наступить. Хоча це наврядчи
12.05.2026 11:00 Ответить
Доки шахта працювала то і платили, люди грошей заробили, ну а як дрони знищили підстанції і шахту почало затоплювати то і перестали платити. Зараз напівзатоплена
12.05.2026 11:25 Ответить
Доки шахтарі країну не продали докір і дронов не було. Хоча таким зрадникам як ти це не прояснити.
12.05.2026 11:48 Ответить
Шахтарі не хочуть поїхати на Червону площу постукати касками на знак протесту? А чого?
12.05.2026 11:31 Ответить
Ти якесь дивне! Шахтарі в окупації, і ці шахтарі не донбаські! А ти не хочеш піти на Банкову і постукати чимось щоб міндіч повернув гроші Енергоатому?
12.05.2026 12:21 Ответить
Чим цішахтарі кращі за донбаських?
12.05.2026 12:55 Ответить
Рабам платити зарплату? Таке видумали? Какая разніца?
12.05.2026 11:49 Ответить
"днєпрорудний будет карміть нахлєбніков с расєї!" )))
12.05.2026 12:31 Ответить
Хе-хе.. шкода, не можу передати привіт одному знайомому, типовому "руськомирцю" та ждуну, який радісно вітав окупантів, ще й мене намагався переконати, ідіот, як при них буде гарно жити. І працює саме на цьому комбінаті..
12.05.2026 12:46 Ответить
 
 