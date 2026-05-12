Окупанти в Дніпрорудному привласнили 93 мільйони рублів із зарплат шахтарів, - ЦНС

На ТОТ Запорізької області окупанти не платять зарплат

На тимчасово окупованому залізорудному комбінаті в місті Дніпрорудне Запорізької області  російська окупаційна адміністрація організувала масштабну корупційну схему, привласнивши понад 93 мільйони рублів із зарплатного фонду.

За даними Центру, шахтарі підприємства не отримують заробітну плату з квітня 2024 року, попри постійні обіцянки окупантів про "стабільність". Тим часом колаборанти відзвітували перед Москвою про нібито повне погашення боргів.

"Бюджетні кошти були просто розкрадені ставлениками Кремля, які прикрилися фальшивими документами про виконання зобов’язань", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, сотні шахтарів і членів їхніх родин залишилися без будь-яких засобів до існування.

У Центрі національного спротиву зазначають, що ситуація в Дніпрорудному є типовим прикладом практики загарбників на окупованих територіях – повної корупції, мародерства та привласнення чужої праці.

+5
Як просили шахтарі з сім'ями, у 2014-16 роках, волаючи - прутін ввєді!!
Так і отримали результат від орків!! Десь отам по копанках, і шахтарі звягільського - єфремова, батрачить на орків?!?
12.05.2026 10:57 Відповісти
12.05.2026 10:57 Відповісти
+3
Причинно-наслідкові зв'язки від дій отої «горстки насєлєнія» у кожному населеному пункті Півдня та Сходу України!! Це теж саме, що на питання за кого ви голосували у 2019 році, вони всі плюються і матюччя гнуть на зеленського!!
12.05.2026 11:13 Відповісти
12.05.2026 11:13 Відповісти
+2
Ви хоч читаєте де знахрдиться Дніпрорудне-це запорізька обл.В Запоріжжі та області ні хто не волав "путин введи" окрім горстки маргіналів та невеличкої групи пенсіонерів.
12.05.2026 11:05 Відповісти
12.05.2026 11:05 Відповісти
За Зєлю в "єдіном поривє" проголосувала вся Україна (окрім Львівської області, якшо не помиляюся). Тож я б цим чувакам не дуже дорікав. Принаймні не більше, ніж всім іншім.
12.05.2026 11:32 Відповісти
12.05.2026 11:32 Відповісти
Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців у другому турі президентських виборів 2019 року. Згідно із даними всіх 199 територіальних виборчих округів явка українців на вибори склала 61,37% (без врахування закордонного виборчого округу - 62,09%). Тобто у голосуванні взяли участь 17,085 мільйона громадян.(С)
Оце і увесь «єдиний парив отих 73% виборців»!!
https://24tv.ua/******************************************************************************
12.05.2026 11:48 Відповісти
12.05.2026 11:48 Відповісти
Ті, хто не явився = проголосував за Зєлю. Після першого тура це було очевидно.
12.05.2026 11:59 Відповісти
12.05.2026 11:59 Відповісти
Осьо більш інформативна і офіційна картинка: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp313pt001f01=720.html
12.05.2026 12:02 Відповісти
12.05.2026 12:02 Відповісти
Ну, в нам що з цього, чим більше крадуть, тим дебіли почнуть думати. Може і прозріння наступить. Хоча це наврядчи
12.05.2026 11:00 Відповісти
12.05.2026 11:00 Відповісти
Доки шахта працювала то і платили, люди грошей заробили, ну а як дрони знищили підстанції і шахту почало затоплювати то і перестали платити. Зараз напівзатоплена
12.05.2026 11:25 Відповісти
12.05.2026 11:25 Відповісти
Доки шахтарі країну не продали докір і дронов не було. Хоча таким зрадникам як ти це не прояснити.
12.05.2026 11:48 Відповісти
12.05.2026 11:48 Відповісти
Шахтарі не хочуть поїхати на Червону площу постукати касками на знак протесту? А чого?
12.05.2026 11:31 Відповісти
12.05.2026 11:31 Відповісти
Ти якесь дивне! Шахтарі в окупації, і ці шахтарі не донбаські! А ти не хочеш піти на Банкову і постукати чимось щоб міндіч повернув гроші Енергоатому?
12.05.2026 12:21 Відповісти
12.05.2026 12:21 Відповісти
Чим цішахтарі кращі за донбаських?
12.05.2026 12:55 Відповісти
12.05.2026 12:55 Відповісти
Рабам платити зарплату? Таке видумали? Какая разніца?
12.05.2026 11:49 Відповісти
12.05.2026 11:49 Відповісти
"днєпрорудний будет карміть нахлєбніков с расєї!" )))
12.05.2026 12:31 Відповісти
12.05.2026 12:31 Відповісти
Хе-хе.. шкода, не можу передати привіт одному знайомому, типовому "руськомирцю" та ждуну, який радісно вітав окупантів, ще й мене намагався переконати, ідіот, як при них буде гарно жити. І працює саме на цьому комбінаті..
12.05.2026 12:46 Відповісти
12.05.2026 12:46 Відповісти
 
 