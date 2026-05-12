Окупанти в Дніпрорудному привласнили 93 мільйони рублів із зарплат шахтарів, - ЦНС

На тимчасово окупованому залізорудному комбінаті в місті Дніпрорудне Запорізької області російська окупаційна адміністрація організувала масштабну корупційну схему, привласнивши понад 93 мільйони рублів із зарплатного фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.

За даними Центру, шахтарі підприємства не отримують заробітну плату з квітня 2024 року, попри постійні обіцянки окупантів про "стабільність". Тим часом колаборанти відзвітували перед Москвою про нібито повне погашення боргів.

"Бюджетні кошти були просто розкрадені ставлениками Кремля, які прикрилися фальшивими документами про виконання зобов’язань", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, сотні шахтарів і членів їхніх родин залишилися без будь-яких засобів до існування.

У Центрі національного спротиву зазначають, що ситуація в Дніпрорудному є типовим прикладом практики загарбників на окупованих територіях – повної корупції, мародерства та привласнення чужої праці.

