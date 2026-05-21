IT-предприниматель Владимир Литвин запустил образовательную бизнес-систему для подростков: как это работает?

Общеобразовательная школа не учит детей зарабатывать на жизнь своими способностями, креативностью и предпринимательскими навыками. До недавнего времени было так: если подросток захочет создать бизнес, ему придется искать информацию в сети или обращаться к образовательным платформам, которые продают курсы. Прослушал, получил сертификат и действуй, как умеешь.

Харьковский ИТ-предприниматель Владимир Литвин решил изменить этот подход. Он создал онлайн-среду, где подростки не сосредотачиваются на теории и абстрактных будущих проектах, а создают собственные — с реальными задачами и защитой результата перед экспертами.

Литвин основал благотворительный фонд Lytvyn Foundation, который, среди прочего, работает с подростками 13–17 лет, и сформировал инфраструктурную систему: школа, хакатоны, менторинг и бизнес-инкубатор для талантливых и перспективных юных украинцев.

"Если в 30–40 лет хочешь управлять своей бизнес-империей, начинать нужно в 13. Это прекрасный возраст: еще нет ограничений и страхов, ты еще не знаешь, что именно может не сработать, поэтому берешь и действуешь!" — подчеркивает Владимир.

Бесплатная школа и реальные инвестиции

Флагманским проектом фонда является MindCraft — бесплатная школа онлайн-бизнеса для подростков. За три набора через нее прошло более 300 участников из разных регионов Украины.

Отсутствие платы за обучение — принципиальная позиция Владимира Литвина. Проект существует не как бизнес за счет родителей, а как социальная инвестиция в поколение, которое растет в условиях войны и дистанционного формата образования.

"Украине нужны новые поколения предпринимателей, которые начинают свой путь еще в школьные годы, чтобы получить знания, опыт и понять свои цели, развивать предпринимательское мышление, системный подход и инновационность. Уверен, это поможет развиваться не только отдельным проектам, но и всей стране", — отмечает Литвин.

В рамках программы подростки получают 117 часов обучения, 90 тренингов, 39 часов практики, каждый должен выполнить 26 домашних заданий. Участники формируют команды с распределением ролей, берут реальные бизнес-кейсы и в итоге защищают собственные проекты перед специалистами.

Десять выпускников MindCraft получили гранты на развитие своих идей.

Среди них 14-летняя Ева, которая придумала маркетплейс микрозадач, где старшеклассники находят проекты по стажировке и волонтерству.

Евгения в свои 17 предложила онлайн-пространство для подростков с курсами по психологии, нутрициологии, фэшну и личному бренду.

16-летняя Ирина разработала EdTech-набор для детей 4–7 лет: физический продукт вместе с онлайн-платформой.

По завершении программы выпускники попадают в бизнес-клуб с регулярными встречами с предпринимателями и имеют возможность продолжать развивать идеи в инкубаторе с менторской поддержкой от практиков.

Хакатоны с фокусом на AI

В то же время Lytvyn Foundation развивает CODE THE FUTURE — серию онлайн-хакатонов для подростков с фокусом на создание AI-решений. На текущий набор поступило 486 анкет, к участию отобрали 186 человек. Хакатон уже стартует, а офлайн-награждение победителей состоится в июне.

Формат построен как полный цикл. Сначала участники проходят четыре подготовительных занятия по IT и бизнесу, затем работают в командах над задачей от бизнес-партнера. Презентация решения проходит перед экспертным жюри. Подростки взаимодействуют с чат-ботами и инструментами автоматизации под реальный запрос, в отличие от типичного теоретического курса.

Системная модель, которая дает результат

Модель Литвина выделяется среди украинских ed-tech тем, что строится на системности: школа дает практическую базу, хакатоны усиливают опыт работы под давлением в команде, бизнес-клуб и инкубатор поддерживают тех, кто хочет двигаться дальше после выпуска. В рамках такой модели подросток проходит полный предпринимательский цикл от идеи до защиты продукта перед людьми, разбирающимися в бизнесе.

"Я верю, что будущее Украины зависит от тех, кто создает — а не ждет. Поэтому Lytvyn Foundation поддерживает молодых людей, которые хотят учиться, развивать собственные идеи и влиять на мир вокруг", — отмечает Владимир.

Несколько сотен подростков в Украине уже имеют такой опыт. Литвин уверен, что практические навыки предпринимательства и гранты на собственные проекты мотивируют этих ребят к амбициозным целям гораздо больше, чем список прослушанных тем.

Пока государственное образование остается слишком инертным, чтобы адаптироваться к потребностям и реалиям современного бизнеса и обучения, роль катализаторов изменений берут на себя частные фонды. Lytvyn Foundation — один из немногих, кто в сложные для Украины и мира времена строит долгосрочную инфраструктуру для нового поколения украинских предпринимателей.