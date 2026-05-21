IT-підприємець Володимир Литвин запустив освітню бізнес-систему для підлітків: як це працює?

Загальноосвітня школа не навчає дітей заробляти на життя власними здібностями, креативністю та підприємницькими навичками. Донедавна було так: якщо підліток захоче створити бізнес, доведеться шукати інформацію в мережі або йти на освітні платформи, які продають курси. Прослухав, отримав сертифікат і дій як умієш.

Харківський ІТ-підприємець Володимир Литвин вирішив змінити цей підхід. Він побудував онлайн-середовище, де підлітки не концентруються на теорії та абстрактних майбутніх проєктах, а створюють власні — зі справжніми задачами та захистом результату перед експертами.

Литвин заснував благодійний фонд Lytvyn Foundation, який, серед іншого, працює з підлітками 13-17 років, та сформував інфраструктурну систему: школа, хакатони, менторинг та бізнес-інкубатор для талановитих і перспективних юних українців.

"Якщо у 30-40 років хочеш керувати своєю бізнес-імперією, починати треба у 13. Це прекрасний вік: ще не існує обмежень та страхів, ти ще не знаєш, що саме може не спрацювати, тому береш і дієш!" — наголошує Володимир.

Безплатна школа та справжні інвестиції

Флагманським проєктом фонду є MindCraft — безплатна школа онлайн-бізнесу для підлітків. За три потоки через неї пройшло понад 300 учасників із різних регіонів України.

Відсутність сплати за навчання — принципова позиція Володимира Литвина. Проєкт існує не як бізнес на батьках, а як соціальна інвестиція у покоління, що росте в умовах війни та дистанційного формату освіти.

"Україні потрібні нові покоління підприємців, які починають свій шлях ще у шкільні роки, щоб отримати знання, досвід та зрозуміти свої цілі, прокачувати підприємницьке мислення, системний підхід та інноваційність. Упевнений, це допоможе розвиватися не лише окремим проєктам, а й всій країні", — зазначає Литвин.

У потоці підлітки отримують 117 годин навчання, 90 тренінгів, 39 годин практики, кожен має виконати 26 домашніх завдань. Учасники формують команди із розподілом ролей, беруть реальні бізнес-кейси і в підсумку захищають власні проєкти перед фахівцями.

Десятеро випускників MindCraft отримали гранти на розвиток своїх ідей.

Серед них 14-річна Єва, яка придумала маркетплейс мікрозавдань, де старшокласники знаходять проєкти зі стажування та волонтерства.

Євгенія у свої 17 запропонувала онлайн-простір для підлітків із курсами з психології, нутриціології, фешн та особистого бренду.

16-річна Ірина розробила EdTech-набір для дітей 4–7 років: фізичний продукт разом із онлайн-платформою.

Після завершення програми випускники потрапляють до бізнес-клубу з регулярними зустрічами з підприємцями і мають змогу продовжувати розвивати ідеї в інкубаторі з менторською підтримкою від практиків.

Хакатони з фокусом на AI

У той самий час Lytvyn Foundation розвиває CODE THE FUTURE — серію онлайн-хакатонів для підлітків із фокусом на створення AI-рішень. На поточний набір надійшло 486 анкет, до участі відібрали 186 осіб. Хакатон вже стартує, а офлайн-нагородження переможців відбудеться у червні.

Формат побудований як повний цикл. Спочатку учасники проходять чотири підготовчі заняття з IT та бізнесу, потім працюють у командах над задачею від бізнес-партнера. Презентація рішення відбувається перед експертним журі. Підлітки взаємодіють із чат-ботами та інструментами автоматизації під реальний запит, на відміну від типового теоретичного курсу.

Системна модель, яка дає результат

Модель Литвина виділяється серед українського ed-tech тим, що будується на системності: школа дає практичну базу, хакатони підсилюють досвід під тиском у команді, бізнес-клуб та інкубатор підтримують тих, хто хоче рухатися далі після випуску. Всередині такої моделі підліток проживає повний підприємницький цикл від ідеї до захисту продукту перед людьми, які розуміються на бізнесі.

"Я вірю, що майбутнє України залежить від тих, хто створює — а не чекає. Тому Lytvyn Foundation підтримує молодих людей, які хочуть навчатися, розвивати власні ідеї та впливати на світ навколо", — зазначає Володимир.

Кілька сотень підлітків в Україні вже мають такий досвід. Литвин упевнений, що практичні навички підприємництва та гранти на власні проєкти мотивують цих хлопців та дівчат до амбітних цілей значно більше, ніж список прослуханих тем.

Поки державна освіта залишається надто інертною, щоб адаптуватися під потреби та реалії сучасного бізнесу й навчання, роль каталізаторів змін беруть на себе приватні фонди. Lytvyn Foundation — один з небагатьох, що у складні часи для України та світу будує довгострокову інфраструктуру для нового покоління українських підприємців.