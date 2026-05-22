РФ атаковала Днепропетровскую область 15 раз: повреждения и пожары в 4 районах
В Днепропетровской области зафиксировано 15 атак беспилотников. Повреждены предприятия, жилые дома и инфраструктура в Криворожском, Павлоградском, Никопольском и Синельниковском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
Оккупанты атаковали район беспилотниками. Целились по Никополю, Червоногригоровской и Мировской громадам.
Криворожский район
В Криворожском районе под ударом оказались Кривой Рог, Апостолово и Грушевская громада.
В результате атаки БПЛА в Кривом Роге повреждено предприятие.
Повреждены хозяйственные постройки и инфраструктура в Апостоловской и Грушевской громадах.
Павлоградский район
В Павлограде из-за атаки БПЛА произошли пожары. Повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля.
Синельниковский район
В Покровской громаде произошел пожар. Поврежден автомобиль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль