РФ атаковала Днепропетровскую область 15 раз: повреждения и пожары в 4 районах

В Днепропетровской области зафиксировано 15 атак беспилотников. Повреждены предприятия, жилые дома и инфраструктура в Криворожском, Павлоградском, Никопольском и Синельниковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Никопольский район

Оккупанты атаковали район беспилотниками. Целились по Никополю, Червоногригоровской и Мировской громадам.

Криворожский район

В Криворожском районе под ударом оказались Кривой Рог, Апостолово и Грушевская громада.

В результате атаки БПЛА в Кривом Роге повреждено предприятие.

Повреждены хозяйственные постройки и инфраструктура в Апостоловской и Грушевской громадах.

Павлоградский район

В Павлограде из-за атаки БПЛА произошли пожары. Повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля.

Синельниковский район

В Покровской громаде произошел пожар. Поврежден автомобиль.

