РФ атакувала Дніпропетровщину 15 разів: пошкодження та пожежі у 4 районах

У Дніпропетровській області зафіксовано 15 атак безпілотників. Пошкоджено підприємства, житло та інфраструктуру в Криворізькому, Павлоградському, Нікопольському та Синельниківському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Нікопольський район

Окупанти атакували район безпілотниками. Цілили по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Криворізький район

На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Апостолове і Грушівська громада.

Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі пошкоджене підприємство.

Пошкоджена господарська споруда та інфраструктура в Апостолівській та Грушівській громадах

Павлоградський район

У Павлограді через атаку БпЛА сталися пожежі. Пошкоджені 2 приватні оселі й 3 автівки.

Синельниківський район

У Покровській громаді сталася пожежа. Пошкоджене авто.

