Константиновское и Покровское направления - эпицентр боев на фронте, - Генштаб

На фронте зафиксировано 253 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, где Россия совершила десятки атак.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 95 авиационных ударов, сбросив 288 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9655 дронов-камикадзе и осуществил 3285 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано две штурмовые операции врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Вильча, Синельниково, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал шесть раз, в сторону Куриловки, Кившаровки, Новоплатоновки, Новоосиново и Глушковки.

На Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Среднее и в сторону Лимана, Шейковки.

На Славянском направлении противник штурмовал четыре раза, в сторону Рай-Александровки, Пескуновки и в районе Разниковки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещиевка, Вольное, Торецкое, Русин Яр, Степановка и в сторону Константиновки, Золотого Колодца.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Каменка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Новоподогороднее, Белицкое, Шевченко и Мирное.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз, в районе Тернового и в сторону населенных пунктов Вербовое, Доброполье, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 28 атак в сторону Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Злагоды, Зализнычного, Цветкового, Воздвижковки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления БПЛА.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 880 человек. Также уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, 57 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, одно средство ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1872 беспилотных летательных аппарата и 135 единиц автомобильной техники противника.