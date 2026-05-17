Новости Контроль над трасой Покровск-Константиновка Константиновское направление
4 010 22

Сложная ситуация в Константиновке, враг уже вошел в городскую застройку, - Бутусов

Константиновка в руинах

В настоящее время ситуация в районе Константиновки Донецкой области остается сложной для Сил обороны Украины.

Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Удастся ли удержать город?

"Теоретически шансы есть всегда, но враг уже вошел в городскую застройку, и чтобы там успешно вести бои, нужно, в первую очередь, чтобы говорить об успехе в Константиновке, нужно защитить трассу на Константиновку, логистические пути, которые враг сейчас благодаря своему тактическому положению пытается взять под полный контроль и существенно затрудняет нам логистику", — отметил военный.

По его мнению, сейчас крайне важны системные шаги по борьбе с вражескими БПЛА.

"Если будут системные шаги по борьбе с БПЛА противника и уничтожению не только дронов в воздухе, но и позиций, с которых враг постоянно запускает сотни дронов каждый день для блокирования Константиновки, да, тогда мы увидим шансы. Шансы в воздухе", — уточнил он.

Что предшествовало?

  • Ранее главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что враг пытается закрепиться на окраинах Константиновки, в городе введен режим контрдиверсионных действий.
  • Морпехи 36-й бригады отбили штурм на Константиновском направлении и уничтожили РСЗО оккупантов.

Донецкая область Краматорский район Константиновка
Топ комментарии
Складна сітуьовина на фронті - це наслідки вибору клятої більшості котра привела до влади " Дінастію" котра у самі тяжки часи, як уявлялось, коли у Бучі, Ірпені... Херсонський, Запоріжський, Миколаївських, Донецькиих областях сотнями тисяч розтрілювали рашисти українців - а зеленский , разом з кумами, співласниками, друзями.... будував дворци за вкрадені гроші.
17.05.2026 17:07 Ответить
Вы *** за 4 года хоть раз оставили оккупантам водку с метиловым спиртом?! Еду от мольфара?! Территорию заминировали?!
17.05.2026 17:08 Ответить
Нова фортеця?! Сирський дійсно військовий геній (чи гній).
17.05.2026 17:09 Ответить
2019 рік

"ги ги на стадіон ги ги шоколад гиги тебе просто за бджілку купили"

ТА Й ТАКЕ

А загалом - Скоропадського злити, Мазепу злити. Тому питань нема.

Погугліть про Полтавську битву і скільки билось на стороні Мазепи і скільки українців билось на стороні Петра 1
17.05.2026 17:03 Ответить
17.05.2026 17:07 Ответить
Страшне відео де у Бучі на розтріл ведуть українців, а зеленский у той час, разом з кумами будує палаци - https://www.youtube.com/watch?v=Ue0A_tTUvM0
17.05.2026 17:51 Ответить
17.05.2026 17:08 Ответить
Для тебе, пітар...ок - дивись, мразь кончена - https://www.youtube.com/watch?v=Ue0A_tTUvM0
17.05.2026 17:20 Ответить
17.05.2026 17:09 Ответить
Да здравствует стратегический гений пана Творожникова!
17.05.2026 17:12 Ответить
Який ********** Оманський з єрмаком і татаровим в Урядовому кварталі та з шоблою у ВРУ, такі й наслідки для Українців!!
17.05.2026 17:36 Ответить
Кацапи в Борову зайшли та у Купянськ-Вузловий.Скільки творожнікову потрібно просрати наших міст,сіл та людей щоб його врешті-решт вигнали?
17.05.2026 17:14 Ответить
Творожніков слідює наказу Оманського Буратіно а Оманський наказу Патрушева. Оманський та Патрушев в Омані все порішали.
17.05.2026 17:29 Ответить
Тут все трохи інакше. Чим більше втратить, тим більше нагород отримає. Тому що ціль зовсім інша...
17.05.2026 18:47 Ответить
А на телемарафоні розказують про непробивні укріплення Донбасу які захищають роботизовані комплекси, і про втрати 1 до 21 на нашу користь.
17.05.2026 17:38 Ответить
Він вже давно туди зайшов. Він вже в центрі міста.
17.05.2026 17:48 Ответить
Може я щось не розумію? Хтось хоче побачити у Вові військового генія, який переграє військових орди? Хіба що на чолі московії стане ще тупіший кловун чим наш. Але то шанс один на мільйон.
17.05.2026 17:50 Ответить
наловленные не бойцы, просто уничтожение нации
17.05.2026 17:51 Ответить
Ше два місяці назад вони вже товклися в пригородах Констахи - віджимають місто за містом
17.05.2026 17:51 Ответить
 
 