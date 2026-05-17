Сложная ситуация в Константиновке, враг уже вошел в городскую застройку, - Бутусов
В настоящее время ситуация в районе Константиновки Донецкой области остается сложной для Сил обороны Украины.
Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.
Удастся ли удержать город?
"Теоретически шансы есть всегда, но враг уже вошел в городскую застройку, и чтобы там успешно вести бои, нужно, в первую очередь, чтобы говорить об успехе в Константиновке, нужно защитить трассу на Константиновку, логистические пути, которые враг сейчас благодаря своему тактическому положению пытается взять под полный контроль и существенно затрудняет нам логистику", — отметил военный.
По его мнению, сейчас крайне важны системные шаги по борьбе с вражескими БПЛА.
"Если будут системные шаги по борьбе с БПЛА противника и уничтожению не только дронов в воздухе, но и позиций, с которых враг постоянно запускает сотни дронов каждый день для блокирования Константиновки, да, тогда мы увидим шансы. Шансы в воздухе", — уточнил он.
Что предшествовало?
- Ранее главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что враг пытается закрепиться на окраинах Константиновки, в городе введен режим контрдиверсионных действий.
- Морпехи 36-й бригады отбили штурм на Константиновском направлении и уничтожили РСЗО оккупантов.
А загалом - Скоропадського злити, Мазепу злити. Тому питань нема.
Погугліть про Полтавську битву і скільки билось на стороні Мазепи і скільки українців билось на стороні Петра 1