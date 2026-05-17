Складна ситуація у Костянтинівці, ворог вже зайшов у міську забудову, - Бутусов
Наразі ситуація в районі Костянтинівки Донецької області є складною для Сил оборони України.
Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
Чи вдасться втримати місто?
"Теоретично шанси є завжди, але ворог вже зайшов в міську забудову і щоб там вести успішно бої, треба в першу чергу, щоб говорити про успіх у Костянтинівці, треба захистити трасу на Костянтинівку, логістичні шляхи, які ворог зараз завдяки своєму тактичному становищу намагається взяти під повний контроль і суттєво ускладнює нам логістику", - зазначив військовий.
На його думку зараз вкрай важливі системні кроки для боротьби з ворожими БпЛА.
"Якщо будуть системні кроки по боротьбі з БпЛА противника і познищенню не тільки дронів у повітрі, а й позицій, з яких ворог запускає постійно сотні дронів кожен день для блокування Костянтинівки, так, тоді ми побачимо шанси. Шанси в повітрі" - уточнив він.
Що передувало?
- Раніше головком Олександр Сирський інформував, що ворог намагається закріпитися на околицях Костянтинівки, у місті режим контрдиверсійних дій.
- Морпіхи 36-ї бригади відбили штурм на Костянтинівському напрямку та знищили РСЗВ окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ги ги на стадіон ги ги шоколад гиги тебе просто за бджілку купили"
ТА Й ТАКЕ
А загалом - Скоропадського злити, Мазепу злити. Тому питань нема.
Погугліть про Полтавську битву і скільки билось на стороні Мазепи і скільки українців билось на стороні Петра 1