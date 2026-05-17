Складна ситуація у Костянтинівці, ворог вже зайшов у міську забудову, - Бутусов

Наразі ситуація в районі Костянтинівки Донецької області є складною для Сил оборони України.

Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Чи вдасться втримати місто?

"Теоретично шанси є завжди, але ворог вже зайшов в міську забудову і щоб там вести успішно бої, треба в першу чергу, щоб говорити про успіх у Костянтинівці, треба захистити трасу на Костянтинівку, логістичні шляхи, які ворог зараз завдяки своєму тактичному становищу намагається взяти під повний контроль і суттєво ускладнює нам логістику", - зазначив військовий.

На його думку зараз вкрай важливі системні кроки для боротьби з ворожими БпЛА.

"Якщо будуть системні кроки по боротьбі з БпЛА противника і познищенню не тільки дронів у повітрі, а й позицій, з яких ворог запускає постійно сотні дронів кожен день для блокування Костянтинівки, так, тоді ми побачимо шанси. Шанси в повітрі" - уточнив він.

Що передувало?

Раніше головком Олександр Сирський інформував, що ворог намагається закріпитися на околицях Костянтинівки, у місті режим контрдиверсійних дій.

Морпіхи 36-ї бригади відбили штурм на Костянтинівському напрямку та знищили РСЗВ окупантів.

