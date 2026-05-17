5 604 22

Складна ситуація у Костянтинівці, ворог вже зайшов у міську забудову, - Бутусов

Костянтинівка руїни

Наразі ситуація в районі Костянтинівки Донецької області є складною для Сил оборони України.

Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Чи вдасться втримати місто?

"Теоретично шанси є завжди, але ворог вже зайшов в міську забудову і щоб там вести успішно бої, треба в першу чергу, щоб говорити про успіх у Костянтинівці, треба захистити трасу на Костянтинівку, логістичні шляхи, які ворог зараз завдяки своєму тактичному становищу намагається взяти під повний контроль і суттєво ускладнює нам логістику", - зазначив військовий.

На його думку зараз вкрай важливі системні кроки для боротьби з ворожими БпЛА.

"Якщо будуть системні кроки по боротьбі з БпЛА противника і познищенню не тільки дронів у повітрі, а й позицій, з яких ворог запускає постійно сотні дронів кожен день для блокування Костянтинівки, так, тоді ми побачимо шанси. Шанси в повітрі" - уточнив він.

Що передувало?

  • Раніше головком Олександр Сирський інформував, що ворог намагається закріпитися на околицях Костянтинівки, у місті режим контрдиверсійних дій.
  • Морпіхи 36-ї бригади відбили штурм на Костянтинівському напрямку та знищили РСЗВ окупантів.

+21
Складна сітуьовина на фронті - це наслідки вибору клятої більшості котра привела до влади " Дінастію" котра у самі тяжки часи, як уявлялось, коли у Бучі, Ірпені... Херсонський, Запоріжський, Миколаївських, Донецькиих областях сотнями тисяч розтрілювали рашисти українців - а зеленский , разом з кумами, співласниками, друзями.... будував дворци за вкрадені гроші.
17.05.2026 17:07 Відповісти
+6
Нова фортеця?! Сирський дійсно військовий геній (чи гній).
17.05.2026 17:09 Відповісти
+6
Кацапи в Борову зайшли та у Купянськ-Вузловий.Скільки творожнікову потрібно просрати наших міст,сіл та людей щоб його врешті-решт вигнали?
17.05.2026 17:14 Відповісти
2019 рік

"ги ги на стадіон ги ги шоколад гиги тебе просто за бджілку купили"

ТА Й ТАКЕ

А загалом - Скоропадського злити, Мазепу злити. Тому питань нема.

Погугліть про Полтавську битву і скільки билось на стороні Мазепи і скільки українців билось на стороні Петра 1
17.05.2026 17:03 Відповісти
Вы *** за 4 года хоть раз оставили оккупантам водку с метиловым спиртом?! Еду от мольфара?! Территорию заминировали?!
17.05.2026 17:08 Відповісти
Да здравствует стратегический гений пана Творожникова!
Який ********** Оманський з єрмаком і татаровим в Урядовому кварталі та з шоблою у ВРУ, такі й наслідки для Українців!!
Кацапи в Борову зайшли та у Купянськ-Вузловий.Скільки творожнікову потрібно просрати наших міст,сіл та людей щоб його врешті-решт вигнали?
Творожніков слідює наказу Оманського Буратіно а Оманський наказу Патрушева. Оманський та Патрушев в Омані все порішали.
Тут все трохи інакше. Чим більше втратить, тим більше нагород отримає. Тому що ціль зовсім інша...
А на телемарафоні розказують про непробивні укріплення Донбасу які захищають роботизовані комплекси, і про втрати 1 до 21 на нашу користь.
Він вже давно туди зайшов. Він вже в центрі міста.
Може я щось не розумію? Хтось хоче побачити у Вові військового генія, який переграє військових орди? Хіба що на чолі московії стане ще тупіший кловун чим наш. Але то шанс один на мільйон.
наловленные не бойцы, просто уничтожение нации
Ше два місяці назад вони вже товклися в пригородах Констахи - віджимають місто за містом
