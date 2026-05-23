Двойной украинский подиум на этапе Бриллиантовой лиги: Левченко победила, Геращенко заняла второе место

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямене.

Как выступили украинки

В секторе женских прыжков в высоту Украину представляли Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Левченко одержала победу с результатом 1,99 м. Для спортсменки это вторая победа в карьере на этапах Бриллиантовой лиги и первая с 2020 года.

Ирина Геращенко заняла второе место, преодолев высоту 1,97 м.

Что известно о сезоне

Для Геращенко это первый международный старт в Бриллиантовой лиге после возвращения из декретного отпуска.

Третье место на этапе заняла Ламара Дистин, которая впервые в карьере поднялась на подиум Бриллиантовой лиги.

