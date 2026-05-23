РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости
1 093 4

Двойной украинский подиум на этапе Бриллиантовой лиги: Левченко победила, Геращенко заняла второе место

Украинки оформили победный дубль в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции "Суспільне Спорт".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как выступили украинки

В секторе женских прыжков в высоту Украину представляли Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Левченко одержала победу с результатом 1,99 м. Для спортсменки это вторая победа в карьере на этапах Бриллиантовой лиги и первая с 2020 года.

Ирина Геращенко заняла второе место, преодолев высоту 1,97 м.

Читайте: Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Что известно о сезоне

Для Геращенко это первый международный старт в Бриллиантовой лиге после возвращения из декретного отпуска.

Третье место на этапе заняла Ламара Дистин, которая впервые в карьере поднялась на подиум Бриллиантовой лиги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту с рекордом сезона

Автор: 

Геращенко Ирина (1594) легкая атлетика (111) спорт (2475) Левченко Юлия (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці дівчата!!!
показать весь комментарий
23.05.2026 16:10 Ответить
А с Ярославой ВЕСЬ подиум был бы нашим! Слава УКРАИНЕ! Девочки просто красавицы!!!
показать весь комментарий
23.05.2026 16:21 Ответить
Красуня!
показать весь комментарий
23.05.2026 17:45 Ответить
 
 