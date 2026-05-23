Двойной украинский подиум на этапе Бриллиантовой лиги: Левченко победила, Геращенко заняла второе место
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции "Суспільне Спорт".
Как выступили украинки
В секторе женских прыжков в высоту Украину представляли Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Левченко одержала победу с результатом 1,99 м. Для спортсменки это вторая победа в карьере на этапах Бриллиантовой лиги и первая с 2020 года.
Ирина Геращенко заняла второе место, преодолев высоту 1,97 м.
Что известно о сезоне
Для Геращенко это первый международный старт в Бриллиантовой лиге после возвращения из декретного отпуска.
Третье место на этапе заняла Ламара Дистин, которая впервые в карьере поднялась на подиум Бриллиантовой лиги.
