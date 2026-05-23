Левченко виграла етап Діамантової ліги у Сямені, Геращенко - посіла друге місце

Українки оформили переможний дубль у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала переможницею етапу Діамантової ліги у китайському Сямені.

Як виступили українки

У секторі жіночих стрибків у висоту Україну представляли Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Левченко здобула перемогу з результатом 1,99 м. Для спортсменки це друга перемога у кар’єрі на етапах Діамантової ліги та перша з 2020 року.

Ірина Геращенко посіла друге місце, підкоривши висоту 1,97 м.

Що відомо про сезон

Для Геращенко це перший міжнародний старт Діамантової ліги після повернення з декретної паузи.

Третє місце на етапі посіла Ламара Дістін, яка вперше у кар’єрі піднялася на подіум Діамантової ліги.

Молодці дівчата!!!
23.05.2026 16:10 Відповісти
А с Ярославой ВЕСЬ подиум был бы нашим! Слава УКРАИНЕ! Девочки просто красавицы!!!
23.05.2026 16:21 Відповісти
 
 