Левченко виграла етап Діамантової ліги у Сямені, Геращенко - посіла друге місце

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала переможницею етапу Діамантової ліги у китайському Сямені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції Суспільне Спорт.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як виступили українки

У секторі жіночих стрибків у висоту Україну представляли Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Левченко здобула перемогу з результатом 1,99 м. Для спортсменки це друга перемога у кар’єрі на етапах Діамантової ліги та перша з 2020 року.

Ірина Геращенко посіла друге місце, підкоривши висоту 1,97 м.

Читайте: Українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Що відомо про сезон

Для Геращенко це перший міжнародний старт Діамантової ліги після повернення з декретної паузи.

Третє місце на етапі посіла Ламара Дістін, яка вперше у кар’єрі піднялася на подіум Діамантової ліги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту із рекордом сезону