Левченко виграла етап Діамантової ліги у Сямені, Геращенко - посіла друге місце
Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала переможницею етапу Діамантової ліги у китайському Сямені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції Суспільне Спорт.
Як виступили українки
У секторі жіночих стрибків у висоту Україну представляли Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Левченко здобула перемогу з результатом 1,99 м. Для спортсменки це друга перемога у кар’єрі на етапах Діамантової ліги та перша з 2020 року.
Ірина Геращенко посіла друге місце, підкоривши висоту 1,97 м.
Що відомо про сезон
Для Геращенко це перший міжнародний старт Діамантової ліги після повернення з декретної паузи.
Третє місце на етапі посіла Ламара Дістін, яка вперше у кар’єрі піднялася на подіум Діамантової ліги.
