Воздушную тревогу объявили по всей Украине: есть угроза применения врагом "Орешника" (обновлено)

В ночь на 24 мая по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ракетная угроза

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, - сообщалось в 00:33.

Движение вражеских целей

Скоростная цель на Черниговщине, - сообщалось в 00:33.

Высокоскоростная цель мимо Житомира в сторону Староконстантинова, - сообщалось в 00:36.

Угроза применения Орешника

В 00:51 ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистической ракеты средней дальности (Орешник).

В 00:59 ВС сообщили о скоростных целях на Киев.

"Суспільне.Київ" сообщает, что в столице прогремели взрывы.

Еще ракеты на Киев, – сообщили ВС в 01:14

Продолжается атака дронов

Напомним, что также продолжается атака российских дронов.