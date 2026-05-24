Воздушную тревогу объявили по всей Украине: есть угроза применения врагом "Орешника" (обновлено)
В ночь на 24 мая по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Ракетная угроза
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, - сообщалось в 00:33.
Движение вражеских целей
Скоростная цель на Черниговщине, - сообщалось в 00:33.
Высокоскоростная цель мимо Житомира в сторону Староконстантинова, - сообщалось в 00:36.
Угроза применения Орешника
В 00:51 ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистической ракеты средней дальности (Орешник).
В 00:59 ВС сообщили о скоростных целях на Киев.
"Суспільне.Київ" сообщает, что в столице прогремели взрывы.
Еще ракеты на Киев, – сообщили ВС в 01:14
Дополняется...
Продолжается атака дронов
Напомним, что также продолжается атака российских дронов.
+7 Деніс Войцеховський
24.05.2026 00:55
+6 Герхард
24.05.2026 00:57
+4 Abu Li
24.05.2026 01:06
Бо більш кривої їбали навіть у кацапів нема.
Тут вже повноцінна балістика не дуже лякає.
Тільки що 7-8 іскандерів/кинжалів їбануло у Києві і хоч би шо. Якщо у тебе не попало, то норм.
Хоча на 5-му році навіть діти можуть на слух сказати були виходи ППО чи ні.
2. ППО мовчала. Не треба брехати.
Схоже петріоти відпрацювали на "відмінно", відео прильотів і великої кількісті жертв завтра не очікую.
А вони стоять пусті без ракет.
І ППО не мовчало, я бачив виходи. І по звуку то було таки збиття. Над мною був такий спалах, що весь район освітив - явно ж збиття. І таки при прильоті звук довший, як грім а не як вибух. Все через щільну забудову що призводить до багаторазового відбивання звуку і виходить щось як ехо.
https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD
а конвенційна боєголовка не має сенсу з іншої причини - кінетична енергія прильоту, яка риє ті самі "дірки" вища за енергію будь-якої конвенційної вибухівки того обсягу, що в скворєшнік влізає і вона гасить енергію вибуху, значно зменшуючі пошкодження в усіх напрямках, крім як вертикально униз.
І ось на це ***** витратило сьогодні річний бюджет українського Ростова на Дону
Взагалі-то між каменюкою та ядерною зброєю є суттєва різниця.
Пуляють тим, що отримали з заводів, майже одразу навіть без прийомки.
От те, що прилетіло зараз, стопудово зроблено за останні пару місяців.
Те, що вони декілька тижнів збирають - це не стратегічний запас.
Стратегічний запас це, як у США - на випадок війни є пара тисяч томагавків.
У кацлів такого і близько нема вже давно.
по мавзолею...
не вдарив би все одно але хочя б налякав....
Орешник, або реанімація сссрівського РС-26 Рубеж - це майже той же Іскандер по вазі **********. аде в десять раз більший геморой по заправці рідким паливом і мобільності. Єдина його відмінність - може нести шість боєголовок, тобто рівноцінно приблизно 8 Гераням-2.
А саветнік заслуженого бойового піаніста України Петров вже другий тиждень вмирає поносом від ужасного Арешніка і провоняв вже більшу частину інфопростіру.
Тобто, на кожну з 6 окремих цілей - по 6 "шахедів" зі швидкістю і пробивною здатністю балістичного іскандера.
А ще розділення відбувається занадто високо для Patriot, тому можна спробувати збити лише ті 36 "болванок", проте марнувати дорогі дефіцитні ракети PAC-3 на збиття кількох з 36 чугунних "болванок" ніхто не буде - і тому, що часу на реакцію практично немає, і тому, що збиття "болванки" - це збиття хоч і занадто пробивного, але все ж "шахеда".