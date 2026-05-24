Воздушную тревогу объявили по всей Украине: есть угроза применения врагом "Орешника" (обновлено)

В части областей объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы

В ночь на 24 мая по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ракетная угроза

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, - сообщалось в 00:33.

Движение вражеских целей

Скоростная цель на Черниговщине, - сообщалось в 00:33.

Высокоскоростная цель мимо Житомира в сторону Староконстантинова, - сообщалось в 00:36.

Угроза применения Орешника

В 00:51 ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистической ракеты средней дальности (Орешник).

В 00:59 ВС сообщили о скоростных целях на Киев.

"Суспільне.Київ" сообщает, что в столице прогремели взрывы.

Еще ракеты на Киев, – сообщили ВС в 01:14

Дополняется...

Продолжается атака дронов

Напомним, что также продолжается атака российских дронов.

Воздушные силы (3091) воздушная тревога (845)
Ну ніколи ж такого не було.
Орєшніком? Ну удачі.
Бо більш кривої їбали навіть у кацапів нема.
+4
Ой як мені страшно . Тільки що разів десять так гепнуло. що аж двері на балкон задвигтіли. Пішов влаштовувати паніку та істерику.
24.05.2026 01:06 Ответить
Почнуть бити по українській ППО, та по українських винищувачах (аеродромах).
показать весь комментарий
24.05.2026 00:51 Ответить
Щоб потім легше літалось.
показать весь комментарий
24.05.2026 00:53 Ответить
Ну ніколи ж такого не було.
показать весь комментарий
24.05.2026 00:55 Ответить
Орєшніком? Ну удачі.
Бо більш кривої їбали навіть у кацапів нема.
показать весь комментарий
24.05.2026 00:57 Ответить
Коли у путіна немає успіхів на фронті, то починається залякування цивільного населення України.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:01 Ответить
Ой як мені страшно . Тільки що разів десять так гепнуло. що аж двері на балкон задвигтіли. Пішов влаштовувати паніку та істерику.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:06 Ответить
Я тільки кіна трохи гучніше зробив щоб з коридора краще чутно було. 😁
показать весь комментарий
24.05.2026 01:32 Ответить
Залякування ******, яка летить аби куди і робить дірки у почві?

Тут вже повноцінна балістика не дуже лякає.
Тільки що 7-8 іскандерів/кинжалів їбануло у Києві і хоч би шо. Якщо у тебе не попало, то норм.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:30 Ответить
Це збиття були походу.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:47 Ответить
Ага. Росказуй дітям ці казки.

Хоча на 5-му році навіть діти можуть на слух сказати були виходи ППО чи ні.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:52 Ответить
Виходи ппо чутно на значно меншу відстань, ніж збиття. По звуку типові збиття балістики, після прильотів довший гуркіт. Але завтра буде зрозуміло по пошкодженням і відео, я бачу тільки західний сектор Лукьянівка-Виноградар-Академмістечко-Борщагівка - нічого не прилітало.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:00 Ответить
1. На останній частині траекторії балістику збити неможливо нічим.

2. ППО мовчала. Не треба брехати.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:03 Ответить
Не мелі маячню, крім THAAD, який збиває в космосі, всі інші засоби збивають балістику саме на останній частині траєкторії, бо не добивають до попередньої частини, яка в космосі.

Схоже петріоти відпрацювали на "відмінно", відео прильотів і великої кількісті жертв завтра не очікую.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:06 Ответить
З того, що у нас є, з цим може впоратися тільки Patriot (з ракетами PAC-3 MSE).
А вони стоять пусті без ракет.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:11 Ответить
Це і був PAC-3 походу. Раз нема прильотів по Києву, значить були не пусті.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:13 Ответить
Я памʼятаю моменти, коли ппо стоіть пусте, біля мене на Гавела підʼїзд розваляли, я це бачила. І як по Артему прилітає, в мене теж видно.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:19 Ответить
А от зараз три прильота годиною пізніше... На перезарядці спіймали.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:56 Ответить
пʼять...
показать весь комментарий
24.05.2026 02:58 Ответить
Дозвольте з вами не погодитись. Петріот збиває саме на кінцевій частині траєкторії. По перше, на пасивній траєкторії йому не вистачає ні дальності, ні висоти. По друге, там швидкість набагато більша. Таке тільки THAAD може робити, в нас їх немає. На кінцевій траєкторії Ікандер входить в щільні шари атмосфери і сповільнюється до 2-3 махів а на такій швидкості Петріот його може перехопити.

І ППО не мовчало, я бачив виходи. І по звуку то було таки збиття. Над мною був такий спалах, що весь район освітив - явно ж збиття. І таки при прильоті звук довший, як грім а не як вибух. Все через щільну забудову що призводить до багаторазового відбивання звуку і виходить щось як ехо.

https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD

показать весь комментарий
24.05.2026 02:24 Ответить
О, про забудову цікаве пояснення, я все думала, звідки гуркіт, якщо нема детонації.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:26 Ответить
По Старкону вже стільки разів били, що там мав би бути місячний пейзаж. Але ж якось літають.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:02 Ответить
Мені просто цікаво, і що оце змінить у війні після скворешника?
показать весь комментарий
24.05.2026 01:02 Ответить
інформація для тих, в кого є гарний бункер
показать весь комментарий
24.05.2026 01:07 Ответить
Скворєшнік це болванка, яка наносить мінімальні пошкодження. Достатньо будь-якого укриття.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:15 Ответить
Скворєшнік взагалі-то призначений для доставки ядерної боєголовки. Ну і для *устрашенія*. В минулий приліт нарив купу глибоких дірок у примішенні і у грунті.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:19 Ответить
те що він призначений для ядерки, це зза його точністі +/- 500 метрів туди-сюди.

а конвенційна боєголовка не має сенсу з іншої причини - кінетична енергія прильоту, яка риє ті самі "дірки" вища за енергію будь-якої конвенційної вибухівки того обсягу, що в скворєшнік влізає і вона гасить енергію вибуху, значно зменшуючі пошкодження в усіх напрямках, крім як вертикально униз.
показать весь комментарий
24.05.2026 01:54 Ответить
пишуть люди що орешнік таки летів і десь впали ці болванки
показать весь комментарий
24.05.2026 01:37 Ответить
єРадар писав, що таки пуск був, а потім, що очікують підтвердження про удар по БЦ. Десь, мабуть, в якісь поля попав, ще мабуть шукають.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:34 Ответить
один кокошнік не спрацював і згорів при вході а інший розкрився десь під Білою Церквою ...
І ось на це ***** витратило сьогодні річний бюджет українського Ростова на Дону
показать весь комментарий
24.05.2026 02:48 Ответить
Ого! Не знав що їх два було.
показать весь комментарий
24.05.2026 03:01 Ответить
де ці придурки чи ізгалялісь під новиною, де петров попередив, що буде орешник? який арешник, йорнічали вони
показать весь комментарий
24.05.2026 02:37 Ответить
Піарник Зеленського заявляє про удар ядеркою

Взагалі-то між каменюкою та ядерною зброєю є суттєва різниця.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:41 Ответить
він і про орешник казав. То в чому був неправий?
показать весь комментарий
24.05.2026 02:48 Ответить
У всьому. Бо ядерки на Льаів не було і орєшніка на Київ теж.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:59 Ответить
Тупо не долетів на Київ.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:03 Ответить
Цікаво от який підр зливає цьому ватному гандону дані...
показать весь комментарий
24.05.2026 03:00 Ответить
Оце так ***** розбушувалось. А все тому, що під час урочистого прийому ***** в Китаї воєнний оркестр виконав "Танець маленьких лебедів" із балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського. Вирішив показати, що він теж не лох, правда ціною використання недоторканних запасів ракет.
показать весь комментарий
24.05.2026 03:08 Ответить
У них давно нема недоторканих запасів.
Пуляють тим, що отримали з заводів, майже одразу навіть без прийомки.

От те, що прилетіло зараз, стопудово зроблено за останні пару місяців.
показать весь комментарий
24.05.2026 03:13 Ответить
Та хто їх тепер знає, раніше мали б бути по їх же правилах. З урахуванням того, що остання масована атака була зовсім недавно, сумніваюсь, що за такий короткий час вони скільки всього наробили. Але тут сперечатись не буду, бо не знаю. Але в будь якому разі використання по Києву дорогущих протикорабельних Цирконів із бч в 150 кг (десь як 3 шахеди) - то явна ознака відчаю.
показать весь комментарий
24.05.2026 03:25 Ответить
Ну я дивився стрім з кимось з військових (не запам'ятовую прізвища). Казав, що знаходять дуже свіжі комплектуючі. І що ракети реально вже навіть прийомку не проходять, а пуляють ними так. Тому якість падає постійно. Дійшло до того, що частина кацапам на голови і падає.

Те, що вони декілька тижнів збирають - це не стратегічний запас.
Стратегічний запас це, як у США - на випадок війни є пара тисяч томагавків.
У кацлів такого і близько нема вже давно.
показать весь комментарий
24.05.2026 03:57 Ответить
З тим що пуляють ракетами прямо з конвеєра - погоджуюсь. Але в них там по правилах має бути запас в 30% від якогось там нормативу бо що ж робити якщо НАТО нападе, а ракет немає. Сьогодні побачимо статистику, по кількості можна буде зробити якісь висновки. Бо як на мене, це була наймасованіша атака на Київ. І я дуже сумніваюсь, що з 14 травня, за 10 днів вони могли скільки всього наклепать.
показать весь комментарий
24.05.2026 04:22 Ответить
За два тижні.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:17 Ответить
отак і дозволяй кацапам паради проводити - буде аарешнік?
по мавзолею...
показать весь комментарий
24.05.2026 03:25 Ответить
тут і перевіримо яке в якого пво і арешнік...
показать весь комментарий
24.05.2026 03:28 Ответить
буба 4 рази ссикун, про кацапський парад міг би просто сказати - "а не гарантірую"
не вдарив би все одно але хочя б налякав....
показать весь комментарий
24.05.2026 06:08 Ответить
Буба хотів показати свою владу над кацапами. Що вони живі тільки тому що він їм дозволяє.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:20 Ответить
Какашнік не споряджений ядрьоним зарядом дуже сильна зброя проти щільної міської забудови з панельними 9-ти поверхівками, де +-500м значення немає..в який район не попаде буде багато жертв серед цивільних...а це піднімає вялічіє кацапської біомаси в рази
показать весь комментарий
24.05.2026 06:27 Ответить
"Удостоїлись честі" цієї ночі отримати "орєшнік" по нашому підприємству. Всі живі. Нема навіть поранених.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:57 Ответить
А розруха?
показать весь комментарий
24.05.2026 07:07 Ответить
Я не розумію - наш гініралісумулянт чи то справді всрався від Арешніка, чи то така мудра разводка лохов. шоб відвернути увагу коли щипач тяне гаманець у тебе з кишені на постройку Династії?
Орешник, або реанімація сссрівського РС-26 Рубеж - це майже той же Іскандер по вазі **********. аде в десять раз більший геморой по заправці рідким паливом і мобільності. Єдина його відмінність - може нести шість боєголовок, тобто рівноцінно приблизно 8 Гераням-2.
А саветнік заслуженого бойового піаніста України Петров вже другий тиждень вмирає поносом від ужасного Арешніка і провоняв вже більшу частину інфопростіру.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:33 Ответить
"Єдина" відмінність - розділення основного носія на 6 боєголовок з індивідуальним наведенням, кожна з яких також розділяється на 6 "болванок" і дійсно завдає руйнувань, співставних з "шахедом", проте при цьому пробиває на своєму шляху кілька бетонних перекриттів.

Тобто, на кожну з 6 окремих цілей - по 6 "шахедів" зі швидкістю і пробивною здатністю балістичного іскандера.

А ще розділення відбувається занадто високо для Patriot, тому можна спробувати збити лише ті 36 "болванок", проте марнувати дорогі дефіцитні ракети PAC-3 на збиття кількох з 36 чугунних "болванок" ніхто не буде - і тому, що часу на реакцію практично немає, і тому, що збиття "болванки" - це збиття хоч і занадто пробивного, але все ж "шахеда".
показать весь комментарий
24.05.2026 08:11 Ответить
 
 